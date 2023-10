Apple : puces M3, MacBook Pro, iMac… Voici les annonces de la keynote d’Halloween

Annoncée le 25 octobre dernier, la keynote surprise du 30 octobre a permis à Apple de dévoiler ses nouveautés. Parmi les annonces de la marque à la pomme, l'arrivée d'une nouvelle gamme de processeurs, qui équipera un MacBook Pro et un iMac inédits.

Une surprise de fin d’année pour Apple et ses adeptes. Alors que le calendrier des keynotes prévues pour l’année 2023 semblait respecté, avec la présentation des iPhone 15 en septembre dernier, Apple a dévoilé ses dernières nouveautés en termes de technologie lors d'une keynote d'Halloween, dans la nuit du 30 au 31 octobre.

Parmi les nouveautés annoncées par Apple lors de cette conférence baptisée «Scary Fast», et qui n'aura duré qu'une trentaine de minutes, la révélation d'une nouvelle gamme de processeurs : les puces M3. Ces dernières, qui comprendront les Apple Silico M3, M3 Pro et M3 Max équiperont le nouveau MacBook Pro, mais également un nouvel iMac.

The new MacBook Pro. Now in Space Black. Supercharged by the M3 family of chips. — Apple (@Apple) October 31, 2023

Des nouveaux processeurs pour les ordinateurs d'Apple

Comme l'avait annoncé Bloomberg, la keynote d’Halloween s'est tout d'abord concentrée sur les Apple Silicon M3, M3 Pro et M3 Max. Ces processeurs made in Apple bénéficieront d’une finesse de gravure de 3 nanomètres, contre 5 pour les processeurs M2 actuellement utilisés. Une évolution de quelques nanomètres qui devrait donner un gain de puissance, mais également une autonomie plus performante.

Les Apple Silicon M3, M3 Pro et M3 Max seraient respectivement dotés de 8, 12 et 16 cœurs, offrant un gain de puissance qui n’est pas négligeable aux ordinateurs qui en seront équipés à l’avenir.

Introducing the new MacBook Pro lineup and iMac with the most advanced chips ever built for a personal computer. Say hello to M3, M3 Pro, and M3 Max—the latest breakthroughs in Apple silicon! #AppleEvent pic.twitter.com/NavwrjJK02 — Tim Cook (@tim_cook) October 31, 2023

Johny Srouji, vice-président senior en charge de l'architecture matérielle, a poursuivi sa présentation en dévoilant un nouveau MacBook Pro, qui intégrera les nouvelles puces M3. Pressentie par la presse grâce à l’invitation de la keynote, qui se transformait en logo Finder, la mise à jour de la gamme va permettre aux utilisateurs de choisir entre un MacBook Pro 14 pouces ou 16 pouces.

L'iMac n'est pas laissé de côté, puisque la marque à la pomme a également introduit un nouveau iMac, qui sera également équipé des puces M3. L'ordinateur fixe d'Apple serait deux fois plus rapide que l'iMac de 24 pouces, qui est doté d'une puce M1, le premier processeur fabriqué par Apple.

Des tarifs en hausse pour les nouveaux MacBook Pro et iMac

En ce qui concerne les tarifs, l'addition risque d'être salée pour les potentiels acquéreurs : le MacBook Pro de 14 pouces équipé de la puce M3 de base est disponible à l'achat à partir de 1.999 euros. Un montant qui grimpe à 3.999 euros avec une puce M3 Max.

Du côté du MacBook Pro de 16 pouces, il faudra compter entre 2.999 et 4.849 euros pour acquérir un MacBook Pro équipé d'une puce M3 Pro ou M3 Max. Enfin, l'iMac sera disponible dès le 7 novembre à un prix minimum de 1.599 euros.

En revanche, aucune annonce concernant un nouvel iPad. Après avoir prévu la sortie d’un nouveau stylet Apple Pencil, de nombreux spécialistes avaient pressenti une potentielle annonce concernant une nouvelle tablette, afin de renouveler certaines gammes.