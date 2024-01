Facebook Marketplace : plus d'un tiers des annonces sont frauduleuses au Royaume-Uni, selon une étude

Une étude de la TSB, une banque britannique, révèle que 34% des annonces disponible sur le Facebook Marketplace seraient frauduleuses. Les clients britanniques auraient perdu l'équivalent de 70 millions d'euros sur la plate-forme gérée par Meta.

Une escroquerie de grande ampleur sur le plus grand réseau social. La TSB Bank, filiale de la banque espagnole Sabadell, a réalisé une étude sur la fiabilité des annonces disponibles sur Facebook Marketplace, l'espace de la plate-forme réservé à la vente entre utilisateurs. Et les résultats sont accablants, puisque plus d'un tiers des annonces seraient frauduleuses.

Plus précisément, ce sont «34% des annonces» analysées par une équipe d'expert qui étaient jugées illicites, «dans la mesure où le vendeur avait utilisé des techniques connues pour être couramment utilisées par les criminels de la fraude à l'achat». Elle ajoute que «les résultats concordent avec le taux de fraude excessif de Facebook Marketplace, qui représente actuellement 73% de tous les cas de fraude à l'achat».

Renvois vers des faux sites web et «dropshipping»

La TSB Bank a également défini les moyens d'action des malfrats, qui utilisent des techniques comme le renvoi vers de faux sites web, des refus de rencontre en personne, l'obligation de payer en avance la totalité ou une partie de la somme demandée, ou encore des prix réels décuplés par rapport aux produits disponibles sur le marché, notamment en pratiquant du «dropshipping», un phénomène bien connu sur les réseaux sociaux.

Les experts ont d'ailleurs basé leur enquête sur 100 publications disponibles publiquement sur la plate-forme gérée par Meta, la maison mère de Facebook. On y trouve tout type de biens à vendre, comme des chaussures, des sacs, des voitures ou encore des produits électroménagers. Ainsi, la TSB Bank estime que les consommateurs britanniques ont perdu environ 60 millions de livres, soit 70 millions d'euros, à cause de ces pratiques frauduleuses.

«Avec des dizaines de millions de personnes utilisant quotidiennement nos applications au Royaume-Uni, nous reconnaissons notre rôle important dans la lutte contre le problème des escroqueries liées aux achats en ligne, qui touche le secteur et disposons de systèmes en place pour bloquer» les fraudes, s'est défendu Méta dans une déclaration.

Elle encourage également sa «communauté à signaler immédiatement les escroqueries afin que nous puissions prendre des mesures et nous continuerons à fournir aux clients les connaissances nécessaires pour effectuer des transactions en toute sécurité et éviter la fraude».

Selon le classement du site Le Blog du Modérateur, Facebook est le réseau social le plus utilisé chez les 16-64 ans. En effet, 73,3% d'entre eux disposent d'un compte, contre 30,9% pour X, anciennement Twitter.