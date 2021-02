Ces 4 solutions naturelles pour faire disparaître les points noirs

Localisés principalement sur la zone T, c'est-à-dire le nez, le menton, et le front, les points noirs font leur apparition quand les pores de la peau sont obstrués par un excès d’impureté et de sébum. Heureusement, il existe des solutions naturelles pour se débarrasser de ces petites imperfections qui n’épargnent presque personne.

Le jus de citron

Sur la liste des ingrédients miracles pour chasser les points noirs, aussi appelés «comédons ouverts», on retrouve notamment le jus de citron. Il est en effet connu pour être assainissant, purifiant et cicatrisant. D’autre part, son acidité permet de réguler la production de sébum, le gras sécrété naturellement par la peau, et qui, mélangé aux cellules mortes, est responsable de l’apparition de ses petits amas inesthétiques. Avant d’aller vous coucher, tapotez un coton imbibé de jus de citron sur les zones à traiter et laissez sécher sans rincer. Vous pouvez répéter cette opération une fois par semaine.

La tomate

Dans la catégorie fruit, on retrouve également la tomate. Après avoir préalablement ouvert vos pores via un bain de vapeurs facial, ou en posant sur votre peau un gant de toilette humidifié à l’eau chaude, posez des fines tranches de tomates sur votre visage et laissez agir durant une vingtaine de minutes. Ses propriétés sébo-régulatrices et désinfectantes permettent de purifier la peau, de la nettoyer en profondeur, et donc de lutter contre ses petits bouchons qui, au contact de l'air, s'oxydent et noircissent. Une fois le temps écoulé, rincez votre visage à l’eau tiède et séchez-le délicatement en tapotant avec une serviette.

Le bicarbonate de sodium

Economique, biodégradable, et non toxique, le bicarbonate de sodium, également appelé bicarbonate de soude, est un produit incontournable à avoir dans le placard de sa salle de bain. Et pour cause. En plus de lutter contre le jaunissement des dents, cette poudre naturelle inodore permet de traiter les points noirs grâce à son action désincrustante, antiseptique et antibactérienne. Pour ce faire, versez dans un petit récipient deux cuillères à soupe de bicarbonate et le jus d’un demi citron pour former une pâte épaisse. Appliquez-la sur la zone T et laissez poser pendant 20 minutes, avant de rincer

Le blanc d’œuf

Utilisé en masque, le blanc d’œuf est un véritable allié pour les peaux à problèmes, sujettes aux points noirs ou à l’acné. Hydratant et antibactérien, il nettoie, unifie la peau, et élimine les excès de sébum, tout en redonnant de l’éclat au visage. La méthode est simple : il vous suffit de casser un œuf dans un bol et d’isolez le blanc, sans le battre. Répartissez-le ensuite directement sur l’ensemble de votre visage en évitant le contour de yeux, à l’aide d’un pinceau ou avec vos mains, préalablement lavées. Laissez agir une quinzaine de minutes, rincez à l’eau tiède, et terminez par un rapide coup d'eau froide pour refermer les pores.

