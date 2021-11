Ces 5 bienfaits du hammam sur la santé

Depuis l'Antiquité, les bains de vapeur sont très populaires. Ces derniers détendent le corps mais ont aussi d'autres bienfaits sur l'organisme. En voici quelques-uns.

un anti-stress naturel

Le hammam permet de se détendre grâce à la chaleur et au calme. Cette ambiance apaise le système nerveux. La chaleur entraîne une décontraction musculaire qui permet la réduction des tensions et du stress. Il ne faut cependant pas dépasser les 30 minutes de hammam. De préférence quinze minutes puis une pause avant de faire une seconde séance de quinze minutes.

Nettoie nettoyer la peau

La chaleur du hammam permet la dilatation des pores et la libération des impuretés accumulées dans ces dernières. Ainsi, une séance permet de se nettoyer la peau. Le savon noir est très utile pour accroître l’effet nettoyant. Attention, certains hammams interdisent les produits nettoyants dans leurs enceintes pour des raisons d’hygiène.

Élimine les toxines du corps

Lors d’un hammam le corps transpire beaucoup du fait de la chaleur. Cette transpiration permet l’élimination de toxines provenant principalement de l’alimentation et de la pollution mais également du tabac pour les fumeurs. Pour rendre efficace cette détoxification, il est conseillé de se rendre au hammam deux à trois fois par mois.

Améliore la circulation sanguine

Autre avantage du hammam, l’amélioration de la circulation sanguine. La chaleur va dilater les vaisseaux sanguins, c’est la vasodilatation. En prenant une douche froide juste après ces derniers vont se contracter, il s'agit alors de la vasoconstriction. Cette gymnastique des vaisseaux améliore la circulation sanguine et réduit les douleurs musculaires et articulaires.

Dégage les voies respiratoires

Le hammam est aussi parfait pour les personnes souffrant de rhume ou de sinusite. La chaleur humide, qui peut être associée à des huiles essentielles, permet de dégager les voies respiratoires et de mieux respirer. Pour plus d’efficacité, il faut penser à respirer et inspirer très profondément.