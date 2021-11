Bronchiolite : comment protéger son enfant ?

Depuis septembre, une vague de bronchiolite sévit dans plusieurs régions françaises. Certains gestes simples peuvent toutefois préserver son enfant de toute infection.

Nombre d’hospitalisations en hausse, saturation de services de réanimation pédiatrique, surveillance des agences régionales de santé, l’épidémie de bronchiolite fait son retour en France. Cette maladie respiratoire d’origine virale, qui touche principalement les enfants de moins de 2 ans semblait avoir disparue depuis la pandémie de Covid-19.

Bien qu’elle soit bénigne, elle est très contagieuse et ses symptômes, impressionnants chez le nourrisson, peuvent s’avérer très dangereux. Comment faire pour éviter une contamination à son enfant ?

Appliquer les gestes barrières

Se laver les mains régulièrement, éternuer dans son coude, aérer son lieu de vie, ces quelques gestes sont devenus incontournables depuis l’année dernière. Ils ont d’ailleurs évité la contamination de nombreux enfants en 2020. Il est également important de nettoyer les objets en contact avec le bébé car le virus de la bronchiolite vit jusqu’à six heures sur une surface inerte telle qu’un jouet.

Limiter le contact avec les adultes

La maladie se manifeste également chez l’adulte qui développe des symptômes semblables à ceux d’un rhume sans éveiller d’inquiétude.

Très contagieux, le virus est alors transmis à l’enfant. Christèle Gras-Le Guen, présidente de la Société française de pédiatrie, et cheffe du service des urgences pédiatriques du CHU de Nantes recommande de «limiter les visites au cercle des adultes très proches, et surtout des adultes non malades». Interrogée par Franceinfo, elle conseille par ailleurs aux adultes contaminés de porter un masque en présence d’un bébé.

Éviter les endroits très fréquentés

Il ne s’agit pas de confiner son enfant mais de le tenir à l’abri. Les premiers mois de sa vie, particulièrement propice à la bronchiolite, mieux vaut lui éviter des sorties dans des centres commerciaux ou les transports en commun.