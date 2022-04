Ducobu président : découvrez la bande-annonce du nouveau volet de la saga

Deux ans après «Ducobu 3», le célèbre et attachant cancre sera bientôt de retour dans les salles obscures. Toujours réalisé par Elie Semoun, qui endosse à nouveau la blouse du professeur Latouche, «Ducobu président !» sortira le 13 juillet prochain.

Après s’être uni à un autre camarade pour remporter un concours de chant et sauver leur école Saint Potache dans le précèdent opus, l’adolescent se lance dans une folle campagne électorale pour être élu président des élèves.

A l’aide de son ami Kitrish et de ses nombreux gadgets, le roi de la triche remporte l’élection face à Léonie. Son programme : parc d’attraction dans la cour, retour de la sieste, suppression des légumes à la cantine…Pour Latouche, trop c’est trop.

Dans ce nouveau volet, Ducobu, héros de la série de bande dessinée belge «L'Élève Ducobu», créée en 1992 par Zidrou et Godi, est interprété par Gabin Tomasino. Au casting, on retrouve également Adèle Barazzuol, qui campe la nouvelle Léonie, ainsi que Emilie Caen, Frédérique Bel, François Levantal, et Gérard Jugnot.