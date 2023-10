Lèvres gercées : voici 5 remèdes naturels pour les réparer

Alors que le froid se fait sentir, notre bouche est mise à rude épreuve. Voici 5 remèdes naturels à tester pour ne pas avoir les lèvres gercées et les réparer, le cas échéant.

Tout d’abord, il faut savoir que la peau des lèvres est cinq fois plus fine que celle du visage, et ne contient ni glande sébacée (glande intradermique productrice du sébum qui protège la peau en formant en film), ni mélanocyte (cellule de l’épiderme jouant un rôle de protection face aux rayons ultraviolets du soleil). C’est pourquoi elles sont particulièrement fragiles et sensibles au dessèchement.

Utiliser un baume à lèvres à base de fromage blanc

Pour avoir de belles lèvres lisses, il est avant tout conseillé de bien les hydrater. Pour ce faire, il est conseillé d'appliquer sur la bouche l'équivalent d'une cuillère à soupe de fromage blanc et de laisser reposer une dizaine de minutes. Après avoir rincé à l'eu claire, on peut ensuite utiliser un baume hydratant qui contient si possible de l'huile d'amande douce ultra nourrissante.

Boire suffisamment d’eau

En période estivale, on pense régulièrement à boire de l'eau. L'hiver, on perd souvent cette habitude, pourtant essentielle. Les lèvres gercées sont souvent causées par la déshydratation. C’est pourquoi il est primordial de les hydrater en appliquant un baume, mais aussi en buvant suffisamment d’eau, au moins 1,5 litre d'eau tout au long de la journée. Cette dose journalière vous aidera à retrouver ou à garder des lèvres saines.

Réaliser un gommage sucre-miel

Qui dit lèvres gercées, dit petites peaux mortes, que l’on ne peut pas toujours s’empêcher d’arracher avec nos dents. Or, cela peut non seulement entraîner des saignements, mais aussi aggraver la situation. Pour les enlever, il vaut mieux faire un léger gommage naturel à base de sucre et de miel. Mélangez les deux ingrédients puis massez délicatement vos lèvres durant quelques secondes. Rincez ensuite votre bouche avant d'appliquer un baume nourrissant et hydratant.

Eviter de s’humidifier les lèvres

S’humidifier les lèvres avec sa langue : c’est un mauvais réflexe qu’il va falloir bannir si vous voulez garder des lèvres lisses. Sur le coup, ce geste peut procurer une sensation d’apaisement et de confort, mais sur le long terme, il va en réalité favoriser l’apparition de gerçures. En effet, quand la salive sèche s’évapore, elle dessèche encore davantage les lèvres.

Limiter les aliments salés, épicés et acides

En attendant que vos lèvres retrouvent leur souplesse, il est enfin recommandé de limiter les aliments très épicés, piquants, salés, comme les chips, et acides, tels que les agrumes. Ces derniers ont tendance à irriter et à sensibiliser davantage les lèvres. Privilégier des aliments riches en vitamine E (avocat, noix, huile d’olive…) et en vitamine B (légumes verts, céréales complètes…), qui participent à la formation d'anticorps afin de réparer les lèvres abîmées.