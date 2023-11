Voici les coupes tendance de cet hiver, selon un expert

Vous souhaitez changer de tête à l’occasion des fêtes de fin d’année mais vous manquez d’inspiration ? Pour vous aider, voici les coupes tendance de cet hiver.

Ces coupes vont se retrouver sur toutes les têtes. Rémi Billaud, directeur de la formation Franck Provost, a décrypté pour CNEWS les tendances capillaires de l’hiver.

Et selon l’expert, «les coupes courtes et effilées ont le vent en poupe». Si vous souhaitez arborer un nouveau look et que vous n’avez pas peur de passer le cap de la coupe courte, sachez que «les carrés sont toujours très populaires», souligne Rémi Billaud.

Vous pouvez par exemple opter pour le «Jawbone bob», un carré droit se terminant à la mâchoire. Accompagnée de mèches dégradées, le «jawbone bob» a également l’avantage d’apporter du volume aux cheveux fins.

«Les coiffures à frange et les coupes shaggy, qui signifie «ébourrifé», sont elles aussi très en vogue». Cette coiffure se situe à mi-chemin entre une coupe dégradée et le néo-mulet et donne un effet coiffé/décoiffé pour un rendu aux influences rock'n'roll.

Côté coloration, vous pouvez miser sur «les tons chauds et les nuances automnales, comme les bruns et les cuivrés», ajoute-t-il.

Le spécialiste précise toutefois qu’il est «essentiel de consulter un coiffeur professionnel pour choisir la coupe qui convient le mieux à sa morphologie et à ses préférences».