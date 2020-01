VTC : Kapten change de programme de fidélité pour résister à la concurrence

Connu pour son programme de fidélité intéressant, mais peu compris par ses utilisateurs, Kapten (anciennement Chauffeur Privé) annonce ce mercredi 15 janvier le lancement d'un nouveau système pou cumuler les avantages pour ses quelque 3 millions d'utilisateurs en France.

Le programme se veut plus ludique, avec un système de gamification, plus simple, mais aussi plus «généreux», selon le terme utilisé par Kapten. Désormais, les clients obtiendront une réduction, dès la 4e course. Les ristournes proposées varieront entre 15 et 40 %. Plus amusant, des courses gratuites seront également proposées en tentant sa chance à la «Kap'roulette», un jeu aléatoire.

Les statuts ont également été totalement repensés et tournent autour de quatre grandes catégories. La première classe les utilisateurs débutants au rang d'«Explorateurs», avant d'accéder au statut suivant de «Globe-trotteurs», puis des clients très réguliers qui deviendront «Aventuriers». Enfin, l'ultime consécration est d'obtenir le rang d'«Astronaute». L'ensemble de ces statuts sont accompagnés de différents avantages, à l'image de ceux proposés notamment par les compagnies aériennes.

Un secteur très concurrentiel

Parallèlement, la société de VTC a noué un partenariat avec différentes sociétés tierces telles que Smartbox, Birchbox et Cheerz, afin de mettre en jeu des lots et des avantages commerciaux.

Lancée en 2012 en France, Kapten compte un réseau de 26.000 chauffeurs dans l'Hexagone et s'affiche comme le principal concurrent de Uber dans le secteur des VTC. Plusieurs sociétés lancent leur flotte de véhicules, à l'instar du chinois Caocao, dans ce marché rival des taxis.