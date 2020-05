Tourisme : 5 sites qui proposent l’option «à moins de 100 km»

Après huit semaines passées chez soi, le déconfinement est lancé depuis lundi 11 mai. S’il est encore conseillé de ne pas multiplier les allées et venues, il est désormais possible de se déplacer, sans attestation, dans un rayon de 100 kilomètres autour de son domicile. Pour trouver l’inspiration, plusieurs sites proposent l’option «à moins de 100 km» pour aider les internautes dans leurs recherches.

Alors que le tourisme de proximité va avoir la cote ces prochaines semaines, voici un tour d’horizon des sites qui aideront les citoyens à se déplacer tout en respectant les consignes gouvernementales.

ViaMichelin met en place l’option «Rayon 100 km» sur ses cartes

Tout le monde en voiture pour une escapade qui respecte les restrictions de déplacement. C’est ce que permet l’option «Rayon 100 km», développée par ViaMichelin. Simple d’utilisation, il suffit d’indiquer son lieu de résidence et la carte affiche instantanément le périmètre dans lequel il est possible de se déplacer librement.

De nouvelles options seront prochainement proposées afin de découvrir les sites touristiques, notamment ceux étoilés par le Guide Vert Michelin, qui valent le détour dans un rayon de 100 km autour de chez soi, ainsi qu’une alerte qui signalera tout dépassement du périmètre.

ExplorelaFrance.fr référence les sites d’intérêt près de chez soi

Lancée en dix jours par deux entrepreneurs du tourisme - Eric, CEO du blog de voyages GénérationVoyage.fr, et Sylvain COO de la plateforme de logements entre sportifs Sportihome.com – la plate-forme ExplorelaFrance.fr référence les sites d’intérêts situés dans un périmètre de 100 km, autour de son domicile. Simple comme bonjour, l’internaute renseigne sa ville de résidence et plusieurs lieux lui sont suggérés de manière aléatoire. Chaque site bénéficie d’une fiche informative. Cet outil collaboratif, destiné à s'étoffer grâce aux suggestions notamment des offices de tourisme, référence à ce jour plus de 1.600 sites.

Le routard.com propose 52 week-ends à moins de 100 km des grandes villes de l’Hexagone

Compagnon de route des voyageurs depuis 1973, Le Routard décline son concept de guides «52 week-end à» en ligne. Via son site leroutard.com, il propose un florilège de «52 escapades à moins de 100 km des capitales des 13 régions de France». Des virées à faire sur une ou deux journées aux alentours de Paris, Rouen, Lille, Bordeaux, Nantes, Marseille ou encore Lyon. Une source d’inspiration bienvenue.

Le petit Futé offre une série de guides pour voyager autour des grandes villes dans un rayon de 100 KM

Le Petit Futé a aussi pensé aux voyageurs en manque de balades. Il lance de son côté une nouvelle série de douze guides numériques gratuits pour prendre l’air près de chez soi. Téléchargeables en ligne, ces douze ouvrages permettront de dénicher des balades, promenades et sorties dans un rayon de 100 km autour de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse. Au choix, les citoyens pourront partir à la découverte de sites naturels, de villages de charme ou de monuments à 20, 50 ou 100 km de leur domicile. Des adresses testées par les équipes du Petit Futé.

Abracadaroom sélectionne des hébergements insolites à moins de 100 km

Envie d’une escapade au vert dans des lieux originaux ? Abracadaroom, leader de l’hébergement insolite, qui référence nombre de logements en pleine nature souvent isolés, où l’on peut évoluer loin de la foule et prendre ses repas directement dans son lodge ou sa cabane, a lancé dès le 1er mai une option de recherche «à moins de 100 km de chez soi» grâce à la géolocalisation. De quoi prendre la poudre d’escampette et séjourner dans une cabane perchée, une bulle transparente ou encore une yourte afin de profiter d'un bon bol d'air. Le site propose également des suggestions d’escapades à moins de 100 km de Paris et de Lyon.