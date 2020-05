Fête des pères : une sélection de cadeaux sport

Alors qu'ils ont essayé de faire quelques pompes dans le salon pendant le confinement, les papas sportifs ont désormais repris l'entraînement et devraient profiter d'activités en plein air cet été. Voici notre sélection d'idées cadeaux à offrir à la fête des pères le 21 juin.

Les baskets de compétition

© Courir

Ces baskets sont dotés de la technologie Gel à 360 degrés qui garantit un meilleur amorti et une absorption des chocs notamment provoqués pendant un jogging. Les semelles très légères permettent de rebondir comme un cabri, et offrent une adhérence sur de multiples surfaces.

Asics Gel-Kayano 5 360, Courir, 170 euros.

Le paddle gonflable

© DR

Si les voyages à l’autre bout du monde cet été tombent à l’eau en raison de la crise sanitaire, on pourra toujours passer ses vacances en France, en bord de mer, et s’initier au sport de glisse nautique pour travailler les abdos et le cardio. Ce stand up paddle gonflable est vendu notamment avec une pagaie pour s’aider pendant sa virée sur l'eau, une pompe haute pression et un sac de rangement. Léger et compact, il se transporte facilement.

Stand up paddle Breeze (12 cm d'épaisseur), Alice’s Garden, 235 euros.

Le pistolet de massage par percussion

© Therabody

En vogue aux Etats-Unis et prisés par de nombreuses stars hollywoodiennes, comme l’acteur Chris Hemsworth, les pistolets de thérapie par percussion ont également le vent en poupe depuis quelques mois en France.

Disponible en blanc ou en noir, le Theragun Elite ultra silencieux permet d’ajuster la vitesse de 1 750 à 2 400 percussions par minute et supporte dix-huit kilos de pression. Doté d’un écran OLED, cet appareil se connecte sur l’application pour un suivi personnalisé et aidera à réduire les tensions musculaires. La marque a développé trois autres modèles : Pro, Prime et Mini.

Theragun Elite, Therabody, 399 euros.

Le savon de la petite reine

© Cosmydor

Après une intense séance de sport, on file à la douche. Et Cosmydor a imaginé le savon du cycliste artisanal aux huiles de graines de cumin noir, et de feuilles de giroflier et de cannelier. Bio, il est aussi anti-tâche et anti-odeur. Et grâce à son parfum de plantes, il deviendra le meilleur ami de tous les adeptes de la petite reine.

Le savon du cycliste, Cosmydor, 12 euros.

Le sac des aventuriers branchés

© Donner

Un bon sportif est toujours bien équipé. Ce sac en nylon ultra coloré et branché dispose de poches latérales assez profondes pour y glisser des bouteilles d’eau avec une fermeture à sangles, d'une pochette intérieure pour y déposer un ordinateur 15 pouces - pratique pour les papas connectés et aventuriers – et d’une sangle de poitrine dont la taille est amovible et ajustable.

Mountain Pack, Danner, 199 euros.