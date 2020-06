Marseille, Nice, Mercantour... : 5 escapades à faire cet été en PACA

Alors que la mer reste la destination préférée des Français cet été, cap au sud pour faire le plein d’idées. De Marseille à Nice en passant par la Provence, tour d'horizon des activités qui pimenteront les vacances en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Cet été, plus que jamais, les Français passeront leurs vacances dans l’Hexagone et la levée des restrictions de déplacement n’y change rien. Ils sont toujours 93 % à avoir choisi l’Hexagone pour leurs vacances cet été, selon le sondage VVF « Quelles vacances pour les Français après les premières annonces », paru le 2 juin. Dans le sud-est, farniente et activités se conjuguent sous le soleil méditerranéen comme dans l'arrière-pays.

sur les routes des vins de Provence pour l'oenotourisme

L’œnotourisme séduit toujours plus de voyageurs, passant de 7,5 millions d’œnostouristes en 2009 à 10 millions en 2016. Si la Champagne, la Bourgogne et le Bordelais sont bien connus pour leurs circuits œnotouristiques, la Provence offre, elle aussi, une belle route des vins. Plusieurs itinéraires sont référencés sur le site routes des vins de Provence entre dégustation, escale dans les villages de charme et visites de vignobles. L’occasion par exemple de découvrir le vignoble niçois (parcours de 16 km) ou la richesse des vins des Alpilles et des Baux-de-Provence, dont les paysages ont été immortalisés par nombre d’artistes, de Van Gogh à Cézanne (parcours de 57 km). Bien mieux qu’un apéro Zoom.

A Marseille entre réouverture du Mucem et découverte des calanques en vélo électrique

La vie culturelle et sportive reprend son cours. Pour allier les deux, direction la Cité Phocéenne. Alors que le Mucem rouvrira ses portes le 29 juin et sera gratuit jusqu’au 21 juillet, pourquoi ne pas profiter de ses allées après deux mois passés loin des cimaises. A défaut de pouvoir découvrir l’exposition, « Pharaon superstar », dont l’inauguration devait se tenir le 28 avril dernier et sera reportée à juin 2022, on craque sans se faire prier pour l’exposition très mode « Vêtement Modèle » ( à partir du 29 juin).

Une plongée dans l’histoire de cinq pièces emblématiques – du débardeur au jogging en passant par le bleu de travail ou encore l’espadrille - au fil de l’histoire. Une fois au point sur l’histoire de deux pièces etivales - le débardeur et les espadrilles - on enfile les siens pour partir à la découverte de trois calanques emblématiques - Callelongue, Sormiou, Morgiou - en vélo électrique. De quoi faire du repérage pour ensuite aller piquer une tête.

sur les îles Paul Ricard pour une escapade insulaire

Entre Toulon et Marseille, au large de la côte varoise, les îles Paul Ricard réserveront quant à elles une échappée belle loin de la foule et du tumulte estival. Ourlés d’eau transparente, chacun des deux îlots, propriétés de Paul Ricard depuis les années 1950, cultivent leur propre personnalité. Membre du réseau Natura 2000, l’île des Embiez au large de Brusc et Six-Fours offre un paradis verdoyant, entre nature préservée et crique sauvage à découvrir à pied ou à vélo. Avec son joli port, ses maisons colorées, son village de créateurs, ses deux musées, sa galerie d’art consacrée aux toiles de Paul Ricard, à la fois homme d’affaire bien connu pour sa boisson anisée mais aussi artiste, sa grande sœur l’île de Bendor ravira les amateurs de dolce vita et d’ambiance arty au large de Bandol. Toutes deux sont accessibles à la journée – des navettes font la traversée quotidiennement - mais il est aussi possible d’y passer la nuit.

dans le Parc national du Mercantour en CANYONING, VIA FERRATA ou RANDONNÉES

Après deux mois de vélo d’appartement et de gym devant la télévision, les envies d’activités de plein air ne devraient pas manquer d’avoir la cote. Sports d’eau vive, randonnée, via ferrata, le massif du Mercantour et son Parc national, à cheval sur les départements des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence, offre un terrain de jeu XXL aux amateurs de grands espaces et de sensations fortes. Alors que le parc a célébré ses 40 ans l’année dernière, il se découvre aussi bien sur une journée que sur plusieurs jours en y mêlant les activités.

Parmi elles : canyoning et via ferrata dans la vallée de la Roya, randonnée pédestre dans la vallée des merveilles ou aux alentours du parc en VTT grâce à ses nombreux sentiers. Pour les amateurs de séjour multisports, l’agence Kazaden propose notamment une escapade de cinq jours entre randonnée, canyoning, rafting et nuitées en gîte et en yourte dans la région.

Les villages perchés pour découvrir l'arrière pays niçois

Rien de mieux pour renouer avec le patrimoine que de plonger dans les ruelles des villages perchés de l’arrière-pays niçois. Le temps semble s’y être arrêté. Dans ces décors aux ruelles étroites et pavées, aux maisons colorées, est-on bien en 2020 ? Parmi les sites incontournables, le village médiéval d’Eze est un petit bijou comme Sainte Agnès, qui, outre sa vue et son architecture, offre également une plongée dans l’histoire avec son fort, dernier bastion de la ligne Maginot.

