Millie Bobby Brown : la star de «Stranger Things» cartonne avec ses cosmétiques vegan

A seulement 16 ans, Millie Bobby Brown a plus d'une corde à son arc. Star de la série «Stranger Things», l'actrice britannique connaît un franc succès avec sa marque de cosmétiques vegan «Florence by Mills».

Créée en août 2019, cette ligne figure parmi les marques actuelles les plus populaires dans le monde selon une étude réalisée par la plate-forme de comparaison, Cosmetify. Elle se classe en sixième position derrière notamment «Huda Beauty», «Yves Rocher» ou encore «Lush».

© DR

Baptisée «Florence by Mills» en hommage à l'arrière-grand-mère de la comédienne, et distribuée sur le site florencebymills.com, elle se compose de vingt produits de maquillage comme des fards à paupières, et de soins pour le visage. Millie Bobby Brown a souhaité une gamme accessible aux jeunes de son âge et la propose à moins de 30 euros.

Ces produits certifiés PETA sont par ailleurs vegan, sans présence de sulfate, ni de paraben, et n’ont pas été testés sur les animaux. Deux ans ont été nécessaires pour concrétiser ce projet. En France, cette gamme est accessible en exclusivité sur le site et les magasins Nocibé.

Quand elle ne se glisse pas dans le costume d’Eleven dans la série «Stranger Things», dont la troisième saison est disponible sur Netflix, l’adolescente joue déja les égéries pour les marques Calvin Klein et Pandora.

Elle peut aussi se targuer d’être la plus jeune ambassadrice de l’Unicef.