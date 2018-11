L'actrice Millie Bobby Brown devient la plus jeune ambassadrice de l'Unicef

Star de «Stranger Things», Millie Bobby Brown est devenue la plus jeune ambassadrice de l'Unicef.

L'adolescente a décidé de mettre sa notoriété au service d'une bonne cause. Elle a annoncé la nouvelle ce mardi 20 novembre - journée internationale des droits de l'enfant. «C’est un rêve qui devient réalité. C’est un immense honneur de devenir la nouvelle et la plus jeune ambassadrice de l’Unicef pour défendre les droits des enfants à travers le monde. J’ai hâte de commencer !».

Elle rejoint ainsi la longue liste de célébrités qui ont soutenu par le passé ou soutiennent aujourd'hui les actions de l'Unicef. L'actrice aura pour mission de sensibiliser la planète aux droits des enfants, notamment en matière de harcèlement scolaire, d'éducation et de précarité.

Particulièrement appréciée des fans de la série «Strangers Things», et très suivie sur les réseaux sociaux (près de 18 millions d'abonnés sur Instagram), l'interprète d'Eleven, qui collabore aussi avec des marques telles que Calvin Klein ou Converse, a une telle cote de popularité que Netflix (qui produit la série) a dû récemment revoir à la hausse son salaire. Elle gagnera dorénavant 350 000 dollars par épisode de la saison 3 (soit près de 307 000 euros).

La très influente jeune fille ne se contente donc pas d'être la plus jeune ambassadrice de l'Unicef, elle est aussi désormais l'enfant le mieux payé de la télévision, loin devant Jake Harper qui touchait 250 000 dollars par épisode quand il jouait dans «Mon Oncle Charlie».