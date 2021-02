83 % des Français n'ont toujours pas réservé leurs vacances de printemps et d'été, selon un sondage

Les Français ont du mal à se projeter. Ils seraient 83 % à ne pas avoir réservé leurs vacances de printemps et d’été, selon l’enquête Toluna menée le 16 février dernier et dévoilée ce jeudi, pour le compte de Siblu, spécialiste de l’hôtellerie de plein air.

Un attentisme directement impacté par les mauvais souvenirs de l’année dernière – billets annulés, problème de remboursement, changement de dernière minute – mais aussi par les incertitudes qui continuent de planer. Alors que le gouvernement a notamment annoncé un reconfinement local dans les Alpes-Maritimes pour les deux prochains week-ends et que d’autres régions pourraient être concernées, les Français ne se précipitent par sur les réservations. Pourtant, l’envie de vacances est bien là pour 44 % d’entre eux, mais l’impossibilité de se projeter (54 %), la crainte de ne pas être remboursé s’il y a un nouveau confinement (20 %) ou encore la peur du Covid (13 %) sont plus fortes, et huit Français sur dix n'ont rien réservé pour les vacances à venir.

Une reprise douce des réservations pour l’été

Si les réservations pour le printemps sont « timides », la reprise des réservations pour les vacances d’été s’amorce, selon Mikaël Quilfen, directeur marketing et Communication chez Siblu. « Nous avons constaté une baisse des recherches de 30 à 40 % par rapport à l’année dernière sur les premières semaines de janvier, mais depuis début février, nous avons constaté une nette reprise sur l’été notamment sur le mois d’août », explique-t-il. Alors que la France a largement été plébiscitée l’été dernier, « les Français sécurisent leurs vacances d’été », avance-t-il.

Des vacanciers qui ont toutefois besoin d’être rassurés pour passer à l’acte. Ils sont en effet 67 % à attendre une garantie de remboursement de leurs séjours en cas de problème.

