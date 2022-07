Tubes de dentifrice : que signifie le petit carré coloré ?

Si vous avez déjà observé votre tube de dentifrice sous toutes les coutures, vous avez sûrement repéré un petit carré coloré à l'extrémité de celui-ci. Mais à quoi sert-il ?

Cette question peut paraître anodine mais elle a donné lieu à de nombreuses théories sur Internet. Les différentes couleurs auraient pour certains une signification bien précise. Ainsi, les consommateurs pourraient en savoir plus sur la composition de leur dentifrice, du plus naturel (carré vert), au plus chimique (carré noir).

carré sur dentifrice



dentifrices des couleurs ?



Vert:naturel



Bleu:Naturel médecine



Rouge:Naturel composition chimique



Noir:produit chimique pic.twitter.com/PQbLLbXRW9 — dominique gbagbo (@dominiquegbagb2) July 17, 2017

Mais la vérité est tout autre. En effet, le magazine 60 millions de consommateurs s'est rapproché de plusieurs marques de dentifrices, et toutes sont catégoriques : ce carré de couleur n'a rien à voir avec la composition des produits.

Simplifier la production de dentifrice

En réalité, cette petite forme géométrique a pour unique but se «faciliter dans l'usine la réalisation des différentes étapes de fabrication», précisent les porte-paroles de Oral-Care et de Laverana GmbH &Co. KG, interrogés par le magazine de défense des consommateurs. Appelé «eyemark», ce marquage permet aux machines présentes sur la chaîne de production de mieux repérer chaque tube, et donc de le remplir, le couper ou le souder au bon endroit et de la bonne façon.

Quant au panel de couleurs différentes, il résulte d'un simple choix de la marque, dicté avant tout par l'efficacité. Laverana GmbH &Co. KG explique par exemple opter pour le noir «plus sombre que le reste de l'emballage afin de pouvoir être détecté plus facilement par les machines».

La raison derrière ces petits carrés colorés est donc moins mystérieuse que ne veulent le croire certains internautes. Et pour ceux qui souhaitent connaître la composition de leur dentifrice, il suffit de regarder sur l'emballage, où il doit obligatoirement se trouver.