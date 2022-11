Chèque énergie exceptionnel : comment savoir si vous allez bientôt toucher entre 100 et 200 euros ?

Pour contrer l’inflation, les foyers les plus modestes vont recevoir un second chèque énergie. La mesure, qui fait partie du bouclier tarifaire, concernera 12 millions de Français. Le point sur les critères à remplir pour être concerné.

Hausse des prix de l’énergie et de l’alimentation, tensions sur les salaires et les loyers… Si l’inflation pourrait ralentir en 2023, elle reste élevée en France et dans le monde, impactant la plupart des grandes puissances occidentales, comme le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne.

Le gouvernement a opté pour des mesures temporaires pour aider les Français, annonçant en septembre la mise en place d’un second chèque énergie pour aider les foyers les plus modestes. 12 millions de Français devraient recevoir prochainement une «rallonge» de 100 à 200 euros du chèque énergie envoyé chaque année depuis 2015 au cours du deuxième trimestre.

Revenu fiscal de référence de l’année précédente

Ce chèque énergie exceptionnel concernera deux fois plus de Français. Son attribution est conditionnée aux revenus, qui doivent être déclarés. C’est le revenu fiscal de référence (RFR) de l’année précédente qui sera pris en compte, calculé sur la base des revenus 2020. «Son envoi est automatique, sous la forme d’un document sécurisé avec un numéro», indique le ministère de la Transition énergétique.

Ainsi, les ménages justifiant d’un RFR inférieur à 10 800 euros, percevront une rallonge de 200 euros. S’il excède cette somme, et jusqu’à 17 400 euros, le montant sera divisé par deux, à 100 euros. Le chèque pourra ensuite être directement envoyé à son fournisseur d’énergie par courrier, ou en ligne sur le site dédié.

Ne pas confondre avec le chèque fioul

Attention toutefois à ne pas confondre le chèque exceptionnel énergie avec le chèque fioul. Ce dernier, d’un montant de 200 euros, dont l’envoi a débuté au mois de novembre, concerne les ménages se chauffant au fioul domestique.

Pour ceux qui n’auraient pas reçu le chèque spécifique à cette énergie, il est possible de faire une demande sur le portail de demande en ligne mis en place par le gouvernement.