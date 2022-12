Arnaque au faux crédit immobilier : attention à cette escroquerie de plus en plus répandue

Depuis plusieurs semaines, des arnaqueurs sévissent en se faisant passer pour des conseillers immobiliers. Leur but : tenter de récupérer le montant de l’apport des emprunteurs.

La prudence est de mise. Depuis plusieurs semaines, des arnaqueurs se font passer pour des conseillers immobiliers, dans le but de récupérer le montant de l’apport des emprunteurs. Si l’ampleur de l’arnaque reste pour le moment «marginale», les banques alertent.

D’après le site de la banque du Crédit Mutuel, les malfaiteurs contactent les futures victimes en se faisant passer pour des collaborateurs, travaillant dans de grandes banques françaises. Outre cette usurpation d’identité, ces derniers font alors une proposition au taux le plus bas du marché pour un achat immobilier.

Ainsi, les victimes concernées envoient les documents nécessaires pour constituer leur dossier, et communiquent le nom du notaire en charge de la vente. C’est alors que l’apport personnel est transféré sur un compte ouvert au nom de la personne pour laquelle l’arnaqueur prétend travailler.

Comment faire pour éviter cette arnaque ?

Néanmoins, pas de panique, il existe plusieurs solutions pour éviter une telle escroquerie. En effet, comme le rappelle le Crédit Mutuel, afin de vérifier si l’offre qui est faite par l’arnaqueur existe bien, il suffit d’appeler la banque concernée.

Pour effectuer ce contre-appel, il est conseillé d’utiliser le numéro de téléphone de la banque trouvé grâce à un moteur de recherche pour en vérifier sa légitimité, contrairement à celui s’affichant sur le téléphone lors de l’appel ou celui que l’escroc communiquerait.

A noter qu’une banque ne demande jamais de transférer des fonds avant une quelconque validation du dossier. Il est alors facile de constater l’étrangeté de la demande, surtout que l’apport est toujours envoyé sur le compte du notaire en question et non pas à la banque.

Il est également important de rappeler qu’il ne faut jamais transmettre ses codes confidentiels, permettant d’accéder à vos informations bancaires et ce, ni par téléphone, ni par mail. Néanmoins, si cela arrive, il faut déposer plainte le plus vite possible. Il est aussi possible de réclamer à la banque concernée, d’effectuer une demande de retour de fonds, sans garantie d’obtenir leur restitution.