Inflation : vers une forte hausse des salaires, selon la BCE

Une nouvelle qui devrait ravir les travailleurs européens. La Banque centrale européenne (BCE) a prévu une «très forte» hausse des salaires en 2023 dans l’Union Européenne pour compenser l’inflation grandissante depuis 2021, selon un article publié ce lundi.

«La croissance des salaires devrait être très forte au cours des prochains trimestres par rapport à la moyenne historique. Cela reflète la vigueur du marché du travail, l'augmentation des salaires minima nationaux et un certain rattrapage entre les salaires et les taux d'inflation élevés», a souligné la BCE sur Twitter.

Wage growth is expected to be very strong in the coming quarters compared with the historical average. This reflects the robust labour market, the increase in national minimum wages and some catch-up between wages and high inflation rates





