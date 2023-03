Arnaque : quelles sont les 5 escroqueries les plus répandues en ce moment ?

De plus en plus d'arnaqueurs sévissent en France avec des escroqueries élaborées afin de récupérer des informations personnelles aux victimes ou de leur voler de l'argent. Des escroqueries qui ciblent souvent des objets du quotidien.

La carte vitale

Elément essentiel dans la vie d’un Français, la carte vitale est ciblée par de nombreux escrocs afin de soutirer les informations bancaires des victimes. Ces derniers temps, les arnaqueurs parviennent à prétexter une expiration de la carte vitale et demandent aux victimes de débourser quelques centimes afin de permettre le renouvellement de la carte.

Une fois cette première étape effectuée, un escroc se fait passer pour un inspecteur des fraudes, indiquant que le compte des victimes a été piraté et qu’il est nécessaire de mettre en place des mesures de protection en effectuant des versements vers un compte tiers … détenu par les malfaiteurs.

La vignette Crit’Air

Mise en place depuis plusieurs années, la vignette Crit’air est également dans le viseur des escrocs. La vignette, placée sur le pare-brise, est parfois vendue par des sites frauduleux à des tarifs exorbitants : près de 60 euros sur ces sites, dont la promotion est faite par SMS ou par mail, contre un tarif de 3,11 euros et 59 centimes d’affranchissement sur le site officiel, «certificat-air.gouv.fr».

Le faux PV

Son développement semble s’amplifier au fur et à mesure du temps. L’arnaque au faux PV de stationnement fait encore des victimes en France. Les escrocs se font passer pour l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) et envoient un SMS à leurs victimes, les incitant à cliquer sur un lien pour régulariser un PV lié à un problème de stationnement. Une pratique d’hameçonnage qui piège de nombreux automobilistes.

Pour éviter de tomber dans le piège, l’ANTAI indique que les seuls SMS reçus lors d’une verbalisation officielle sont envoyés en présence de l’agent de police et que le message doit contenir un lien vers le site officiel : www.amendes.gouv.fr.

Le «vishing»

Très peu connu du grand public, le «vishing» (contraction de «voice» et «phishing») touche de plus en plus de Français en ce début d’année 2023, à tel point que la Fédération bancaire française a appelé à la plus grande vigilance. La méthode pour cette escroquerie est très technique : des individus se faisant passer pour des conseillers bancaires font croire que des opérations frauduleuses sont en cours sur les comptes bancaires des victimes et jouent sur l’urgence afin de récupérer les identifiants bancaires.

Ces appels sont souvent effectués au cours du week-end afin de limiter les actions de la banque dans les heures qui suivent la mise en place de l’arnaque.

Les faux chèques de la Banque de France

La prudence est de mise. Ces dernières semaines, la Banque de France a dû intervenir en raison de la circulation de faux chèques émis en son nom et ciblant particulièrement les particuliers.

Notée comme banque émettrice, la Banque de France a indiqué que ces chèques ne seront «en aucun cas» payés et rappelle que «les particuliers ne peuvent pas détenir de compte auprès de la Banque de France depuis 2021»