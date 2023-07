Prix des timbres : voici l'augmentation prévue en 2024

La Poste a annoncé ce jeudi 27 juillet une augmentation du prix moyen des timbres de 8,3% à compter du 1er janvier 2024. Pour justifier cette hausse visant à assurer «la pérennité du service universel postal», cette dernière a mis en avant l’inflation et la baisse des volumes du courrier.

Un service du quotidien qui sera plus onéreux l’an prochain. La Poste a annoncé dans un communiqué publié ce jeudi une augmentation du prix moyen des timbres de 8,3% dès le 1er janvier 2024.

Dans le détail, le prix du timbre vert, «inchangé depuis deux ans», passera de 1,16 à 1,29 euro, soit une hausse de 11,2% entre cette année et l’an prochain. En 2024, la prix des lettres recommandées va aussi subir une hausse de 53 centimes pour atteindre le prix de 5,36 euros. Le tarif des lettres internationales jusqu’à 20 grammes va aussi augmenter, passant de 1,80 euro en 2023 à 1,96 euros dès janvier.

Pour les particuliers, les prix Colissimo «toutes destinations confondues» vont subir une hausse de 5,6%, selon le communiqué. Sur la même période, les coûts des services proposés aux entreprises, ainsi que ceux du courrier industriel de gestion et du marketing direct vont respectivement grimper de 6,8% et de 5,2%.

Les deux seules tarifications qui ne vont pas évoluer seront celles du suivi du courrier à 50 centimes d’euro et de la e-lettre rouge, remplaçante du timbre rouge pour les lettres urgentes devant être livrées avant le lendemain (1,49 euro).

La Poste évoque «une baisse des volumes du courrier»

Pour justifier cette forte hausse de ses tarifs dès janvier 2024, La Poste a évoqué deux problématiques majeures : «le contexte d’inflation et la baisse des volumes du courrier».

Avec cette revalorisation des prix, elle a pour ambition de «s'assurer (de) la pérennité du service universel postal», à savoir une distribution du courrier six jours sur sept et des tarifs abordables pour les envois les plus courants.

Cette hausse des prix devrait permettre à La Poste d’économiser 400 millions d’euros et ainsi d'éponger une partie de son déficit, selon une porte-parole du groupe public.

D’après les estimations de La Poste, chaque foyer français devrait avoir une dépense «stable» de produits postaux en 2024. Ces derniers ont déboursé en moyenne 33 euros à ce titre l’an dernier et 37 euros en 2022 selon cette même source.