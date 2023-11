Noël 2023 : la moitié des Français ont modifié leurs traditions en raison du changement climatique, selon un sondage

Selon l’étude 2023 Holiday Season publiée ce jeudi 16 novembre par PayPal, les Français sont de plus en plus nombreux à modifier leurs traditions de Noël. Ils sont 63% dans ce cas. La moitié invoquent également le changement climatique comme facteur de décision.

Plus que 39 jours avant Noël. A l’approche des fêtes de fin d’année, l’étude Holiday Season réalisée par YouGov et publiée ce jeudi par PayPal met en avant que 63% des Français ont modifié leurs traditions en raison de plusieurs facteurs.

La plus forte raison de cette évolution est liée au changement climatique et à la volonté de réduire son impact sur l’environnement. Ainsi, ils sont 55% à avoir modifié leurs traditions de fin d’année dans cette optique, pour mettre en place de nouveaux réflexes plus écoresponsables.

Dans le détail, 23% des sondés ont expliqué réutiliser les emballages cadeaux, 22% veulent faire attention aux décorations énergivores, quant 20% ambitionnent de fabriquer leurs propres décorations de Noël.

Moment fort des fêtes de Noël, l’échange de cadeaux est aussi impacté par cette volonté de ne pas nuire à l’environnement. Ainsi, 26% des sondés ont réduit le nombre de cadeaux afin de lutter contre la surconsommation, 24% ont opté pour des cadeaux d’occasion et 19% pour des cadeaux plus durables et éthiques.

L’inflation s’invite aux fêtes de Noël

Outre les aspirations écologiques, l’inflation est la seconde raison qui pousse les Français à modifier leurs traditions de Noël (38%). Si tous ne changent pas ces dernières, ils sont 70% à en ressentir l’impact sur la vision des fêtes de Noël.

Les changements dus à l’inflation passent à 36% par une réduction des dépenses liées aux fêtes mais aussi la mise en place d’un budget cadeaux (30%) ou la simplification du repas de Noël (27%).

Sur une note plus joyeuse, de nouvelles tendances s’installent dans les traditions des Français, notamment le fait de regarder des films de Noël (26%), organiser un Secret Santa en famille (14%) ou encore faire du bénévolat (10%).