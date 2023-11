Noël 2023 : les Français dépenseront 549 euros en moyenne pour les fêtes, un budget en baisse

Pour la septième année consécutive, Cofidis présente son étude sur le budget moyen des Français pour les fêtes de Noël. Et pour cette édition 2023, il se réduit de 19 euros.

Marqué par une hausse post-Covid en 2022, le budget moyen des Français pour les fêtes de Noël est à nouveau en chute en 2023, selon l’étude menée par Cofidis avec CSA Resarch.

Pour sa 7ème édition, Cofidis partage les résultats de son étude sur le budget des Français pour Noël 2023. Une étude @Cofidis / @InstitutCSA. — Cofidis (@Cofidis) November 8, 2023

Pour l’année 2023, ce sont 549 euros en moyenne qui seront dépensés pour l’organisation de ce moment le plus souvent familial, soit une baisse de 3,3%.

Parmi les points d’inquiétude, l’inflation est encore plus présente dans l’esprit des Français. En 2022, ils étaient 80% à être inquiets pour le prix de l’alimentation, en 2023 ils sont 10% de plus à avoir cette crainte.

120 euros en moyenne sont toujours prévus dans le budget pour la préparation de ce repas. Soit 21,9% des dépenses pour 2023.

Le budget cadeaux de Noël également en baisse

Pour ce qui est des cadeaux, le budget est également revu à la baisse. S’il était de 344 euros en 2022, il passe à 332 euros. Cependant, il représente toujours 60,4% du budget total alloué aux fêtes.

«Symbole de la volonté des Français de préserver la magie de Noël, le nombre moyen de cadeaux offerts se stabilise à 7 depuis 2019», a précisé Cofidis dans son communiqué.

Pour ce poste de dépense, l'inflation continue toujours de hanter les Français, puisqu'ils sont 84% à avoir la crainte que cette dernière impacte considérablement le prix des cadeaux.

Face à l'augmentation des prix, les Français semblent s'organiser en amont pour faire leurs cadeaux et minimiser les coûts. Ainsi, ils sont 40% à prévoir de faire leurs achats durant les périodes de fortes promotions comme le Black Friday, et 24% n'offriront des cadeaux qu'aux enfants pour ce Noël.

Pour ce qui est du reste du budget, décorations et transports arrivent ex aequo avec une somme de 23 euros alloués à chaque poste, et 20 euros à la tenue du jour J.