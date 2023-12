Poissons d’argent : voici 6 astuces efficaces pour s’en débarrasser

Attiré notamment par l'humidité et la chaleur, le poisson d'argent, une espèce d'insecte d'environ 1 cm aux écailles argentées, infeste parfois les logements. S'il est inoffensif pour l'homme, il peut toutefois s'attaquer aux livres, aux vêtements ou aux aliments. Voici 6 astuces pour le tenir à l'écart.

Les poissons d'argent sont facilement reconnaissables. Appelés aussi «lépismes» ces insectes nocturnes d'environ 1 cm possèdent des antennes et des écailles argentées et brillantes, d'où leur appellation. Ils ont tendance à occuper certains endroits humides, sombres et chauds, comme des dessous de meubles, les salles de bain, garages etc. Ils se nourrissent principalement de papier, de tissu et d'amidon.

Inoffensifs pour l'homme, les poissons d'argent peuvent cependant, en plus de causer des dégâts matériels, être indirectement dangereux pour la santé car ils sont susceptibles de contaminer les aliments. Des astuces existent toutefois pour lutter contre leur reproduction.

Éviter la concentration d'humidité

L'humidité est l'une des causes principales de la prolifération des poissons d'argent, raison pour laquelle il est important d'aérer régulièrement les pièces de la maison.

En cas de présence de l'insecte trop importante, l'achat d'un déshumidificateur pourra en plus s'avérer fort utile.

Appliquer de la terre de diatomée

La terre de diatomée, une roche sédimentaire siliceuse d'origine organique et fossile, est aussi redoutable contre l'humidité.

Appliquer cette poudre blanche dans les zones infestées va assécher les poissons d'argent et, de ce fait, les éradiquer.

Installer des pièges

Concevoir des pièges constitue également une option de choix pour neutraliser l'insecte. Un simple mélange de sucre et de bicarbonate de soude, placé dans les zones susceptibles d'être colonisées, peut être ainsi d'une grande aide. Le bicarbonate étant mortel pour les poissons d'argent, les nuisibles mourront en ingérant ce mélange.

Dans le même esprit, placer du sucre au fond d'un verre assez profond peut constituer un piège pour capturer l'ennemi. Une fois dans le récipient, les poissons d'argent seront en effet prisonniers, dans l'incapacité totale de remonter et de grimper la surface lisse du verre.

Utiliser des épices

Une autre solution, plus douce, peut être d'utiliser des épices aux senteurs fortes qui repousseront les petites bêtes. Des clous de girofle, par exemple, placés dans des meubles et placards, les feront fuir.

vaporiser des huiles essentielles

Enfin, tout comme les épices, les huiles essentielles sont efficaces pour repousser les poissons d'argent.

Qu'elles soient de citron, de menthe, de lavande, le simple fait d'en vaporiser aux endroits propices permet de se débarrasser des insectes.

