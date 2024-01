Voici la liste des 10 produits les plus achetés dans les supermarchés en 2023

D'après un classement établi par NielsenIQ, les produits les plus vendus dans les supermarchés en 2023 ne sont pas forcément ceux auxquels on pense. En effet, les stars des paniers sont surtout des denrées liquides... Et qui contiennent de l'alcool.

Les stars des caddies des Français ne sont pas forcément celles auxquelles on s’attend. En effet, comme l’a dévoilé un classement sur le sujet, établi par NielsenIQ et relayé par le site spécialisé Web Grande Conso, les produits les plus achetés dans les supermarchés en 2023 sont surtout liquides… Et alcoolisés.

Plus précisément, c’est le pack d’eau de la marque Cristalline, vendu par lot de six bouteilles d’1,5 L, qui truste le haut de ce classement. Ainsi, en 2023, les ventes de ce produit ont rapporté 320 millions d’euros. En deuxième position, la bouteille d’un litre de Ricard, dont les ventes ont généré un chiffre d’affaires de 302 millions d’euros.

La troisième place de ce classement est également trustée par une bouteille… de Coca-Cola cette fois, et plus précisément celle d’1,75L. Les ventes de ce produit ont rapporté 169 millions d’euros en 2023.

Premier produit solide... le pot d'un kilo de nutella

Suivent ensuite le pack de canettes de Coca-Cola vendues en lot de 6x33 cl, le pack d'Heineken vendu par lot de 20 bouteilles de 25cl qui ont respectivement rapporté 155 et 145 millions d'euros.

Premier produit solide de ce classement : le pot d'un kilo de Nutella. Celui-ci se hisse à la sixième place de ceux qui ont été le plus achetés par les Français en 2023, avec un chiffre d'affaires établi à 131 millions d'euros.

Septième de la liste, le pack de 6 bouteilles d'1,5 L de Volvic, qui a généré un chiffre d'affaires de 118 millions d'euros en 2023. La bouteille d'1,25 L de Coca-Cola, elle, est classée huitième et a rapporté 115 millions d'euros l'an passé.





En queue de ce top 10 des produits les plus achetés dans les supermarchés en 2023, on retrouve le pack de bières de la marque Desperados, vendu par lot de 12 bouteilles de 33 cl, avec un chiffre d'affaires de 109 millions d'euros. Même bénéfice, enfin, pour la bouteille de 70cl de William Peel qui ferme de classement.