UFC-Que Choisir : voici le meilleur dentifrice contre les caries

L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a mené une étude sur 24 dentifrices disponibles en grandes surfaces et en pharmacies, évaluant leur efficacité, composition et impact environnemental. Voici le meilleur dentifrice contre les caries, selon cette étude.

C’est un geste du quotidien : il est conseillé de se brosser les dents deux fois par jour, pendant au moins deux minutes. Si une brosse à dent de qualité est nécessaire, le dentifrice joue également un rôle prépondérant pour l’hygiène buccale, et pour prévenir l'apparition des caries. À cet égard, UFC-Que Choisir a mené une étude sur 24 dentifrices disponibles en grandes surfaces et en pharmacies pour recommander le plus protecteur. Selon l’étude, le constat général est «décevant», avec une majorité de produits jugés «médiocres». Seuls deux dentifrices se distinguent.

Pour son étude, l’association de consommateurs a tenu compte de l’efficacité des dentifrices à travers plusieurs critères, parmi lesquels la teneur en fluorures, l'abrasivité et le pouvoir nettoyant. Elle a également effectué des tests d'usage, détaillé leur composition et étudié leur impact sur l'environnement. Malheureusement, le constat est «décevant», selon l'étude. «Si plusieurs références s’en tirent honorablement, l’ensemble demeure assez médiocre et aucune ne mérite», déplore UFC-Que Choisir.

Dans le détail, un seul dentifrice affiche une teneur idéale en fluorures disponibles, «ceux susceptibles d'exercer un effet». S'il n'y a pas assez de fluor dans le produit, celui-ci peut être inefficace. Parmi les dentifrices testés, une dizaine sont trop abrasifs, et risquent d'endommager l'email, tandis que certains ont un nettoyage inefficace.

Deux dentifrices en tête avec 13,9/20

Malgré ces résultats, deux dentifrices se démarquent et arrivent ex æquo en tête, avec la note de 13,9/20. Pour le premier, il s'agit du Fluocaril Bi-fluoré 145 mg menthe, vendu 4,60 euros. UFC-Que Choisir a apprécié son bon dosage de fluor, sa très faible abrasivité ainsi que ses bonnes qualités cosmétiques. Ce dentifrice ne contient pas d'allergène, de dioxyde de titane, de colorants non alimentaires ou d'ingrédients nocifs pour les organismes aquatiques. Il est le seul de l'échantillon à apporter la plus intéressante dose de fluor.

«Lors des essais mécaniques, ce dentifrice s’est illustré par une faible abrasivité. Il respecte donc parfaitement l’émail, mais pourrait faire un peu mieux question nettoyage car il montre un pouvoir nettoyant tout juste satisfaisant», indique l'UFC-Que Choisir. Par ailleurs, il contient aussi du sodium lauryl sulfate, ce qui en fait un produit déconseillé aux personnes souffrant d'une pathologie de la muqueuse buccale.

Le dentifrice Colgate Triple action, vendu 1,86 euros arrive aussi en tête. Sa quantité en fluor pourrait être meilleure, mais elle est jugée «acceptable». C'est aussi un dentifrice doux pour l'email, même si son efficacité de nettoyage n'est pas parfaite. L'UFC-Que Choisir salue ses qualités cosmétiques, avec son tube très souple, son apparence ainsi que sa texture et la production de mousse au moment du brossage de dents.

Comme le précédent, il contient du sodium lauryl sulfate, mais aussi un colorant non alimentaire, qui ne devrait pas se trouver dans un dentifrice.