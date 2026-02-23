Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

JO 2026 : le buteur américain décisif en finale de hockey sur glace a perdu un bout de dent en plein match

Jack Hughes a perdu une dent avant de marquer le but décisif en finale du tournoi de hockey sur glace. Jack Hughes a perdu une dent avant de marquer le but décisif en finale du tournoi de hockey sur glace. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le

Buteur décisif en finale du tournoi de hockey sur glace des JO 2026 contre le Canada (2-1, a.p.), l’Américain Jack Hughes a perdu un bout de dent en plein match après avoir reçu un coup de crosse.

Cette mésaventure ne lui a pas fait perdre son sourire. Jack Hughes (24 ans) est devenu le héros de tout un peuple avec son but décisif inscrit à la mort subite en finale du tournoi de hockey sur glace des JO 2026 contre le Canada (2-1, a.p.) pour offrir aux Etats-Unis le titre olympique. Une première depuis 46 ans.

Mais l’attaquant américain y a laissé une partie de sa dentition pendant la rencontre. Avant de délivrer son équipe, Jack Hughes a été victime d’une lourde charge du Canadien Sam Bennett. Dans la dernière reprise du temps réglementaire, ce dernier a asséné un coup de crosse au niveau de la bouche du joueur des Etats-Unis qui a perdu un bout de son incisive.

«J’ai regardé la glace et j’ai vu ma dent», a-t-il confié dans des propos rapportés par l’Associated Press, lui qui en avait déjà perdu une lors d’un match il y a quelques années. «Je me suis dit : ‘Ça recommence’», a-t-il lâché.

Eileen Gu a remporté deux médailles d'argent et une en or aux JO 2026 de Milan-Cortina.
Sur le même sujet «Une immense partie de ma vie» : la star Eileen Gu annonce en larmes la disparition de sa grand-mère, décédée après sa médaille d’or aux JO 2026 Lire

Mais il en fallait plus qu’une dent cassée pour empêcher Jack Hughes de déambuler sourire aux lèvres avec sa médaille d’or autour du cou ainsi que le drapeau américain sur les épaules pendant les célébrations d’après-match.

JO 2026SportHockey sur glacedentsEtats-Unis

À suivre aussi

JO 2026 : la délégation tricolore célébrée ce lundi à Albertville, avec les yeux tournés vers 2030
La Norvège a terminé en tête du classement des médailles.
JO 2026 : le tableau complet des médailles
Quentin Fillon Maillet, Julia Simon, Eric Perrot et Lou Jeanmonnot vont partie des athlètes français les plus primés des JO 2026.
JO 2026 : Julia Simon, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot… Voici les athlètes français qui vont toucher le plus de primes

Ailleurs sur le web

Dernières actualités