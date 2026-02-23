JO 2026 : le buteur américain décisif en finale de hockey sur glace a perdu un bout de dent en plein match

Buteur décisif en finale du tournoi de hockey sur glace des JO 2026 contre le Canada (2-1, a.p.), l’Américain Jack Hughes a perdu un bout de dent en plein match après avoir reçu un coup de crosse.

Cette mésaventure ne lui a pas fait perdre son sourire. Jack Hughes (24 ans) est devenu le héros de tout un peuple avec son but décisif inscrit à la mort subite en finale du tournoi de hockey sur glace des JO 2026 contre le Canada (2-1, a.p.) pour offrir aux Etats-Unis le titre olympique. Une première depuis 46 ans.

What a photo.



Jack Hughes gave it his all 👏❤️



(📸: Elsa/ Getty Images) pic.twitter.com/orN2RLPQrN — Bleacher Report (@BleacherReport) February 22, 2026

Mais l’attaquant américain y a laissé une partie de sa dentition pendant la rencontre. Avant de délivrer son équipe, Jack Hughes a été victime d’une lourde charge du Canadien Sam Bennett. Dans la dernière reprise du temps réglementaire, ce dernier a asséné un coup de crosse au niveau de la bouche du joueur des Etats-Unis qui a perdu un bout de son incisive.

«J’ai regardé la glace et j’ai vu ma dent», a-t-il confié dans des propos rapportés par l’Associated Press, lui qui en avait déjà perdu une lors d’un match il y a quelques années. «Je me suis dit : ‘Ça recommence’», a-t-il lâché.

Mais il en fallait plus qu’une dent cassée pour empêcher Jack Hughes de déambuler sourire aux lèvres avec sa médaille d’or autour du cou ainsi que le drapeau américain sur les épaules pendant les célébrations d’après-match.