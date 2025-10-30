Factures d’énergie : ces aides financières disponibles qui peuvent vous aider à les payer

L'année passée, plus d'un tiers des Français ont eu du mal à payer leurs factures de gaz ou d'électricité, selon un baromètre réalisé par le médiateur national de l'énergie. Pour contrer ce phénomène des aides financières existent.

Des coups de pouce bienvenus. Selon une étude réalisée par l'institut Becoming, la précarité énergétique s'aggrave. À l'approche de l'hiver, 36% des français déclarent avoir des difficultés pour payer leur facture d'énergie. Ce taux ne cesse d'augmenter puisqu'il était de 28% en 2024, 31% en 2023 et de 18% en 2020.

Pour éviter les factures trop importantes, une des méthodes des ménages les plus précaires est de restreindre sa consommation, et plus particulièrement en hiver. En 2025, 74% des foyers déclarent baisser le chauffage chez eux contre 53% en 2020. En conséquence, l'hiver dernier, 35% des foyers disaient souffrir du froid dans leur logement.

Le chèque énergétique

Le chèque énergétique est une aide dont peuvent bénéficier 5,6 millions de Français. Cette aide, permet aux revenus les plus modestes, de régler les factures d'énergie, quel que soit le type de combustible. Son montant est évalué en fonction des revenus des ménages.

Pour être éligible, le plafond de revenu fiscal de référence doit être de de 11.000 euros pour une personne seule. Cette année, l'envoi des chèques se feront à partir du mois de novembre mais peuvent différer en fonction des régions. Le calendrier exact ainsi que les conditions d'éligibilité sont à retrouver sur le site du gouvernement.

Le FSL

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) est une aide départementale. Elle est destinée aux personnes ayant des difficultés à régler les frais liés au logement.

Cette aide se demande directement aux départements. Elle ne vise pas directement les coûts de l'énergie mais cette problématique peut entrer dans ce cadre.

Pour l'obtenir, il faut rentrer dans des critères de revenu. La demande sera examinée par le service du département de résidence du demandeur. Cependant, elle pourra être refusée si le département estime que le loyer est trop élevé par rapport aux total des revenus.

Si celle-ci est acceptée, elle sera versée sous forme de prêt (à rembourser), ou sous forme de subvention (sans remboursement).

Pour réduire leur consommation d'énergie, 85% des foyers déclarent adopter des petits gestes. Mais la motivation principale reste l'économie financière à 87% contre 34% pour une cause environnementale.