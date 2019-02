Rami Malek pourrait jouer le méchant dans le prochain James Bond

Le comédien américain Rami Malek, qui, dimanche 24 février, a décroché l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Freddie Mercury dans le film «Bohemian Rhapsody», est de plus en plus pressenti pour incarner le méchant dans le prochain «James Bond».

La rumeur court depuis un certain temps et les indices ne cessent de s'accumuler.

D'après le site spécialisé Collider, Malek serait en effet en négociations avancées avec la société de production EON pour incarner le prochain adversaire du célèbre agent secret, toujours joué par Daniel Craig, dans le 25e opus de la saga.

Si l'hypothèse venait à se confirmer, l'acteur de 37 ans succéderait alors à Christoph Waltz (Spectre), Javier Bardem (Skyfall), Mathieu Amalric (Quantum of Solace) et Mads Mikkelsen (Casino Royale).

Exclusive: Newly-crowned Oscar winner @ItsRamiMalek is in final negotiations to play the villain in 'Bond 25,' having successfully worked out his shooting schedule with 'Mr. Robot.' https://t.co/vnJGoeizrZ

— Collider (@Collider) 27 février 2019