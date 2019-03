Barbra Streisand s'excuse après ses propos polémiques sur Michael Jackson et ses accusateurs

Après la diffusion du documentaire «Leaving Neverland», la chanteuse américaine Barbra Streisand avait provoqué une véritable polémique en prenant la défense de Michael Jackson. Des propos qu'elle a rapidement regrettés.

C'est dans les colonnes du Times, le vendredi 22 mars, que Barbra Streisand a livré son point de vue sur le documentaire choc qui donnait la parole à Wade Robson et à James Safechuck, deux victimes présumées de Michael Jackson.

«Ses besoins sexuels étaient ce qu'ils étaient, que ce soit à cause de son enfance ou de son ADN [...] Vous pouvez utiliser le terme 'agression sexuelle'. Mais ces enfants, comme ils le disent dans le documentaire, étaient ravis d'être avec lui. Aujourd'hui, ils sont tous deux mariés et ont chacun fondé une famille. Cela prouve bien que cette histoire ne les a pas tués», avait-elle estimé.

Vivement critiquée, l'interprète de «Woman in Love» a publié un message dès le lendemain sur Twitter pour s'exucuser.

«Je suis profondément désolée pour la douleur et l'incompréhension que j'ai causées en ne choisissant pas mes mots avec plus de précaution au sujet de Michael Jackson et de ses victimes», a-t-elle déclaré. «Les mots qui ont été écrits ne reflètent pas ce que je ressens réellement. Je n'ai pas voulu nier le traumatisme vécus par ces deux garçons. Comme toutes les victimes d'agression sexuelle, ils devront porter ce poids toute leur vie. Je regrette sincèrement, et j'espère que James et Wade savent que je les respecte et les admire beaucoup pour avoir dit leur vérité», a-t-elle conclu.