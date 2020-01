La toute première boutique officielle Harry Potter ouvrira à New York cet été

Bonne nouvelle pour les fans du plus célèbre des sorciers. La première boutique officielle Harry Potter du monde ouvrira ses portes cet été à New York.

D'une surface de près de 2.000 m2, répartis sur trois étages, ce magasin «abritera la plus grande collection de produits Harry Potter et Animaux Fantastiques au monde sous un même toit», indique Warner Bros. dans un communiqué. La saga «Les Animaux Fantastiques» étant une série de films dérivés de l'univers d'Harry Potter, dont les deux premiers opus sont sortis en 2016 et 2018.

Robes de Poudlard personnalisées, dragées surprises de Bertie Crochue, nouvelle gamme de baguettes magiques disponibles seulement dans cette boutique... Voici quelques exemples de ce que l'on pourra trouver dans cette toute nouvelle boutique, située au coeur de Manhattan, selon Warner Bros, la société de production de la franchise Harry Potter.

Les fans d'Harry Potter auront également l'occasion de «participer à des expériences interactives» et auront de «nombreuses opportunités pour prendre des photos», ajoute Sarah Roots, une responsable de Warner Bros. citée dans le communiqué.

Le design du magasin n'est lui pas encore finalisé. Mais selon les premières images dévoilées par Warner Bros., on peut voir qu'elle sera dotée d'une petite terrasse, sur laquelle les clients pourront siroter un café ou une «bière au beurre», ou encore déguster une crème glacée. Des détails supplémentaires sur ce que proposera ou ce à quoi ressemblera cette nouvelle boutique seront dévoilés plus tard dans l'année, a précisé la société de production.