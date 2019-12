L'auteure d'Harry Potter J.K. Rowling accusée de transphobie après un message sur Twitter

En un tweet, J.K. Rowling, célèbre pour avoir écrit la saga Harry Potter, s'est mis à dos de nombreux fans. L'auteure britannique a pris le parti de Maya Forstater, une chercheuse licenciée après avoir tenu des propos transphobes.

C'est en tout cas ce qu'avait estimé son employeur de l'époque, le centre de recherches pour le développement mondial, un organisme visant à lutter contre la pauvreté.

La chercheuse Maya Forstater avait en effet écrit sur son compte Twitter personnel que «les hommes ne pouvaient pas devenir des femmes». Des propos qui lui avaient valu l'éviction du centre de recherches pour le développement mondial.

La Britannique qui avait porté l'affaire au tribunal avait essuyé un nouveau camouflet après une décision de justice en faveur de son ancien employeur.

Dress however you please.



Call yourself whatever you like.



Sleep with any consenting adult who’ll have you.



Live your best life in peace and security.



But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 19, 2019

J.K. Rowling visiblement en accord avec Maya Forstater a pris la défense de cette dernière, ce jeudi, sur son compte Twitter.

«Habillez-vous comme vous voulez s'il vous plaît.

Appelez-vous comme vous le souhaitez.

Couchez avec n'importe quel adulte consentant.

Vivez votre meilleure vie en paix et en sécurité.

Mais forcer des femmes à quitter leur travail pour avoir avoir affirmé que le sexe est réel ?»

Une prise de position qui a manifestement déçu de nombreux fans de l'écrivaine comme en témoignent certains tweets.

Harry potter and the transphobe's stone — Gallifreyan Jedi (@JediofGallifrey) December 19, 2019

«Harry Potter et la pierre transphobe» (au lieu du titre du 1er ouvrage de la saga qui s'intitule en anglais «Harry Potter et la pierre philisophale», ndlr), a plaisanté un twittos.

Harry Potter and the chamber of transphobes — Gallifreyan Jedi (@JediofGallifrey) December 19, 2019

Avant d'en remettre une couche : «Harry Potter et la chambre des transphobes» (au lieu du 2e livre de la saga : Harry Potter et la Chambre des secrets», ndlr).

I grew up as a trans child reading your books as an escape. I would often pick out names from characters to give to myself, before I ever felt comfortable in who I was. This decision, to support people that hate me, and want to do me harm. It brings me to tears... Why. Why? — Lily is entering unprecedented levels of lethargy (@notafootstool) December 19, 2019

«J'ai grandi comme un enfant trans qui lisait vos livres comme échappatoire (...) Cette décision de soutenir des gens qui me détestent et qui veulent me blesser. Cela me donne les larmes aux yeux... Pourquoi. Pourquoi ?», a regretté une autre internaute avec émotion.