L'actrice Adèle Haenel signe avec la plus grosse agence d'artistes à Hollywood

Après le scandale de harcèlement sexuel qui a secoué le cinéma français, l’actrice Adèle Haenel vient de signer un contrat avec la plus grosse agence d’artistes d’Hollywood.

Elle aurait signé chez CAA (Creative Artists Agency), l’une des plus importantes agences dans le milieu du divertissement, selon les informations de Deadline. Cette agence compte parmi ses rangs les plus grandes stars du cinéma et de la musique : Beyoncé, Will Smith, Bradley Copper, Margot Robbie…

Nommée dans la catégorie «meilleure actrice» aux Césars, pour son rôle dans «Portrait de la jeune fille en feu» de Céline Sciamma, la comédienne française fascine de l’autre côté de l’Atlantique. Comme le rappelle Vanity Fair, la critique américaine a très bien accueilli le film, qui s’est vu récompensé par la New York Films Critics Online du Women Films Critics Circle et a été désigné comme l’un des cinq meilleurs films étrangers par le National Board Review.

Adèle Haenel sera de retour au cinéma au mois de mai, dans «Les héros ne meurent jamais» de Aude-Léa Rapin.