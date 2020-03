Après «Parasite», Bong Joon-ho veut réaliser une comédie musicale «différente»

Après sa pluie de récompenses pour son film «Parasite», Bong Joon-ho a décidé de se reposer et de s’éloigner des studios. Pour mieux revenir… et le cinéaste auréolé rêve de tourner un musical «différent» des autres œuvres déjà existantes.

«J’adorerais faire une comédie musicale», a déclaré le réalisateur sud-coréen dans une interview accordée à «Empire».

Mais comme à son habitude, Bong Joon-ho veut créer la surprise et bouleverser les codes du genre. C’est pourquoi il n’envisage pas ce projet cinématographique comme un simple musical où les héros dansent et s'aiment comme des adolescents.

«Les personnages commenceraient à chanter, puis se mettraient à penser : «Oh mon Dieu, merde, c'est trop ringard !» Et du coup ils s'arrêtaient soudainement. Il y a des films musicaux incroyables, comme «Chantons sous la pluie». Mais quand je les regarde, je me sens très gêné et je commence à rougir. Il faudrait donc que ce soit… différent», détaille-t-il.

On a hâte qu’il reprenne la caméra et nous livre un spectacle cynique et grinçant loin de l’univers mièvre de certaines productions musicales.