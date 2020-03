Daniel Craig, alias James Bond, aurait préféré jouer un super-héros

«Mourir peut attendre», qui sortira finalement en novembre, signera les adieux de Daniel Craig au personnage de James Bond. S’il se dit «honoré» d’avoir joué l’agent 007, l’acteur a reconnu qu’il aurait préféré, enfant, incarner un super-héros comme Superman.

«Les gens me disent souvent : «Vous deviez rêver d'incarner James Bond quand vous étiez petit ?»… mais la réponse est non. Cela n’a jamais été le cas. Je rêvais d'être plein de personnages : Superman, Spider-Man, l'Homme Invisible et même un cowboy à l’ancienne», a-t-il expliqué dans une interview accordée au magazine Saga.

S’il avoue donc un penchant pour les super-héros, le Britannique de 52 ans ne renie pas pour autant ses années passées dans la peau du célèbre espion. Il évoque avec nostalgie le tournage de «Casino Royale» (2006), quand il endossait pour la première fois le rôle de James Bond. «Quand je repense à ce qu'on a fait, c’est très émouvant car c’était incroyable. Je savais que l’on faisait un bon film pendant le tournage, mais je me suis dit que si ça ne marchait pas, tant pis»…

La suite, le public la connaît, et il sera difficile de succéder à Daniel Craig, qui n'a par ailleurs pas hésité récemment à poser torse nu pour le magazine GQ.

Outre ce 25e volet de la saga, que les spectateurs découvriront en fin d’année pour cause d'épidémie de coronavirus, Daniel Craig reviendra dans la suite du film «A couteaux tirés», dans lequel il interprète le détective Benoit Blanc. Avec une fortune estimée à plus de 135 millions d’euros, il compte parmi les acteurs les plus bankable de sa génération.

Mais la star a précisé, dans ce même entretien à Saga, qu’il ne souhaitait pas léguer un héritage à ses deux filles (Ella, 28 ans, née de son union avec Fiona Loudon et la seconde, née en 2018, dont la mère est l'actrice Rachel Weisz, son actuelle compagne). «Je pense que l’héritage est une chose assez répugnante. Ma philosophie est de tout dépenser ou de le donner avant de partir», a-t-il confié.

Alors Daniel Craig est-il, selon vous, un gentleman ?