L'acteur Tom Hanks et sa femme sont de retour chez eux à Los Angeles

Après plus de deux semaines en quarantaine en Australie, pays où ils avaient contracté le Covid-19, l’acteur américain Tom Hanks et son épouse Rita Wilson sont rentrés chez eux à Los Angeles. Le couple semble en pleine forme.

«Nous sommes à la maison maintenant et, comme le reste de l'Amérique, nous continuons à rester chez nous et à pratiquer la distanciation sociale», conformément aux consignes en vigueur en Californie, a écrit la star de «Forrest Gump», 63 ans, sur Twitter le week-end dernier.

«Mille mercis à tous ceux qui se sont occupés de nous en Australie. Leurs soins et leurs conseils nous ont permis de rentrer aux Etats-Unis», a-t-il ajouté.

Tom Hanks et son épouse, la comédienne et chanteuse Rita Wilson, avait annoncé le 11 mars avoir tous deux être victimes de ce nouveau coronavirus, alors qu'ils se trouvaient en Australie pour les besoins du tournage d'un film de l'Australien Baz Luhrmann consacré à Elvis Presley, et dans lequel l'acteur aux deux Oscars doit incarner l'impresario du «King», le célèbre «colonel» Tom Parker.

Ils avaient été admis à l'hôpital avant d'être autorisés à sortir pour suivre une quarantaine à domicile. Ce sont les premières stars d’Hollywood à avoir annoncé souffrir du Covid-19.