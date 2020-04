Confinement : les musées et monuments nationaux sortent le grand jeu pour se cultiver à la maison

Au vue de la situation sanitaire et des mesures de confinement, tous les musées ont fermé. Pourtant, de nombreux sites culturels permettent aux visiteurs coincés chez eux de pouvoir admirer leurs collections ou leurs expositions temporaires.

Des Visites virtuelles en HD grâce au Centre des monuments nationaux

Dans le cadre de l'opération #CultureChezNous lancée par le ministère de la Culture, le Centre des monuments nationaux met à disposition de tous des contenus numériques en ligne.

Outre les spectacles en captation, les livrets d'activités pédagogiques et les ouvrages illustrés édités par les Editions du patrimoine, des visites virtuelles de nombreux monuments sont disponibles. Parmi eux : le château de Pierrefonds, les appartements de la Duchesse de l'Hôtel de Sully ou encore la Grotte de Font-de-Gaume.

En plus de l'ouverture de Regards, la banque d'images en ligne du CMN, chaque jour, les réseaux sociaux du Centre des monuments nationaux proposent des découvertes quotidiennes thématiques liées à l'Histoire, l'architecture ou les arts. Entre 17h et 18h, leur compte Facebook propose une petite dose de culture quotidienne, quand une belle photo d'un monument national sera postée chaque soir sur Instagram. Sur Twitter, #unjourunthread propose de découvrir un thème ou répondre à une question. Enfin, une chaîne Youtube propose quelques jolies images de monuments vus du ciel ou encore de reportages sur les chantiers et sur les coulisses d'exposition.

Oyez, oyez, gentes dames et bons seigneurs



Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les châteaux forts, c'est aujourd'hui dans #UnJourUnThread ! #CultureChezNous pic.twitter.com/WdkJW9AvNT — le CMN (@leCMN) March 25, 2020

Les musées parisiens en ordre de bataille (virtuelle)

Les grands musées de la capitale offrent en général de visiter leurs collections derrière son écran, comme le Louvre qui propose #LouvreChezVous avec chaque jours de nouvelles collections à visiter virtuellement ou des contenus éducatifs, ou encore le Centre Pompidou qui met en ligne des cours d'Histoire de l'art du vingtième siècle en deux minutes chrono, ou la visite de l'exposition de Christian Boltanski.

Le site des collections de Paris Musées propose, de son côté, de profiter de 12 parcours thématiques et de plus de 150 000 oeuvres en haute définition. Pour les plus jeunes, le museosphère se veut un parcours ludique. Comme le Centre des Monuments Nationaux, Paris Musées possède également ses chaînes Youtube et Dailymotion afin de pouvoir visiter quelques expositions depuis son canapé, et cela, en présence des lumières des commissaires d'expositions.

Côté réseaux (Facebook, Twitter et Instagram), les musées de Paris partagent des anecdotes sur l'architecture des lieux, les oeuvres ou les artistes exposés et proposent même de petits jeux plutôt sympathiques.

Pour le défi #tussenkunstenquarantaine, vous aussi réinterprétez à la maison les œuvres des musées de la ville de Paris puis partagez-les !





Pour explorer nos collections, c'est par ici https://t.co/ICYKIWuKYm#CultureChezNous #ConfinementMuseeURL #ChallengeConfinement pic.twitter.com/KuJAGyCPlK — Paris Musées (@parismusees) March 24, 2020

des Expositions reportées mais des contenus disponibles sur le Net

Parmi les nombreuses expositions reportées en France, le Grand Palais, qui a dû fermer ses portes juste avant l'ouverture de l'exposition sur Pompéi, propose néanmoins du contenu sur son site. A travers quatre vidéos (disponibles sur le site ou sur Youtube) issues de l'exposition immersive qui était prévue à l'origine en cette fin mars, l'internaute peut plonger dans l'univers des nouvelles fouilles, la restauration d'une mosaïque ou encore la reconstitution en 3D de la «Maison au jardin» de la fameuse cité engloutie. Un podcast de l'exposition est, en outre, disponible sur l'application du Grand Palais.

Des petits musées aux grandes idées

De nombreux autres musées permettent à leurs publics de pouvoir visiter leurs collections depuis leurs sites.

Certains mettent les bouchées doubles. C'est le cas de la fondation Giacometti qui met en ligne plusieurs manières de visiter la fondation et de découvrir les oeuvres d'Alberto Giacometti, sur Instagram ou encore par le biais de conférences en ligne, mais aussi la visite en direct de l'atelier mythique de l'artiste, le vendredi 3 avril, à 17h, ou encore un peu de contenu pédagogique avec des «tutos» de sculptures à la manière de Giacometti.

Autre initiative remarquable : Citéco, la toute nouvelle cité de l'économie, pense aux lycéens en pleines révisions du bac et a développé une frise racontant 10 000 ans d'économie en 200 dates clés, ou encore un jeu autour de l'économie. «Super Piggy bang» est un jeu en ligne proposant aux adolescents de tenter d'équilibrer le budget de l'Etat.