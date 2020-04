Les hommages se multiplient après la mort du chanteur Christophe

Figure incontournable de la chanson française, le chanteur Christophe est mort jeudi soir à Brest, à 74 ans. Sa disparition a suscité de nombreuses réactions, chacun souhaitant rendre un dernier hommage à ce dandy décalé et oiseau de nuit.

Son ami de longue date, chroniqueur sur France 5 et président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, fut l’un des premiers à faire part de son immense tristesse.

«Christophe est parti (…). On se connaissait depuis 1965. Une vie. Mais toutes et tous, nous avons des paroles et des refrains de lui. Sa voix unique», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Alors qu’il espérait il y a encore peu fêter leurs retrouvailles, le compositeur de musique électro Jean-Michel Jarre - qui avait signé les textes de deux albums de Christophe, dont le tube «Les paradis perdus» en 1973 - est apparu lui aussi très ému. Il a simplement confié : «On pense que les gens qu’on aime sont éternels et ils le sont, et tu l’es».

Christophe tu es parti ce soir .. et ce soir ce sont les Paradis perdus.. on pense que les gens qu’on aime sont éternels et ils le sont, et tu l’es.. #christophe #le dernier des Bevilacqua — Jean-Michel Jarre (@jeanmicheljarre) April 16, 2020

Dévasté et inconsolable, Pascal Obispo garde le souvenir d'un «génie, un père, un frère, un ami au paradis perdu». Une tristesse partagée par Keren Ann qui a tout simplement posté dans la nuit de jeudi à vendredi un écran noir sur les réseaux sociaux en signe de deuil.

L'ancien patron d'Universal, Pascal Nègre, a tenu à remercier Christophe pour «ce bout de chemin inoubliable».

La chanteuse Chris(tine and The Queens), le journaliste et présentateur Nikos Aliagas, ainsi que l'animateur Christophe Dechavanne peinent à croire que l'interprète des «Mots bleus» s'en est allé en ce mois d'avril 2020.

Oh non Christophe non non — Chris (@QueensChristine) April 16, 2020

#paris #Ripchristophe Tes mains sur ton piano jouant les mots bleus... un soir de mars 2013... on refaisait le monde, ce soir il est vide sans toi. Paix à ton âme. https://t.co/0hMroPkXT1 — Nikos Aliagas (@nikosaliagas) April 16, 2020

Holala.... Christophe... ne plus crier pour qu’il revienne. Sans voix. Tristesse totale — ChristopheDechavanne (@CDechavanne) April 16, 2020

Le ministre de la Culture, Franck Riester, a, quant à lui, rappelé que «ses mots, ses mélodies et sa voix nous ont transportés, nous ont émus», et qu’avec ce décès, «la chanson française perd une part de son âme», même si «le bleu doux-amer de ses chansons est indélébile».