Noel Gallagher dévoile «Don't stop», premier titre inédit d'Oasis depuis 12 ans

Un retour dans le passé. En dévoilant cette nuit, comme il l'avait annoncé la veille, un titre inédit de son groupe Oasis, Noel Gallagher met fin à douze années de disette pour les fans du groupe de rock de Manchester.

Et, ironie du sort, il semblerait bien que le confinement obligatoire pour cause de coronavirus soit à l'origine de cette pépite. Noel Gallagher, l'ex-leader de l'auto-proclamé meilleur groupe de rock de l'époque, est en effet tombé totalement par hasard sur cette ancienne bande démo du groupe qu'il formait avec son frère ennemi Liam. Profitant de cette période d'inactivité forcée pour faire le tri dans ses cartons, Noel a donc mis la main sur un CD sans inscription sur lequel figurait le titre «Don't Stop», écrit et composé par lui.

«Comme le reste du monde, j'ai eu un temps infini à tuer dernièrement, alors j'ai enfin regardé de près et découvert ce qu'il y avait sur les centaines de CD sans indication qui traînent partout dans des boîtes à la maison» a ainsi expliqué le Britannique sur Twitter, ajoutant que dans l'une de ces boîtes se trouvait, « comme si le destin l'avait voulu», une «vieille démo d'Oasis qu'il croyait perdue à jamais».

Et selon ses souvenirs, il n'existerait «qu'un seul enregistrement, provenant d'une répétition d'Oasis à Hong kong il y a environ quinze ans». Seuls les fans ultimes de la formation rock auront ainsi, peut-être, un vague souvenir de ce morceau dont Youtube a gardé la trace. Mais à l'écoute, on retrouve d'emblée le son typique du combo de Manchester, à l'image de la ballade rock Wonderwall, cette fois avec la voix de Noel plutôt que celle de Liam. «Nous savons que certains d’entre vous adorent cette chanson, donc on l’a publiée pour que vous puissiez en profiter et en discuter» a-t-il ajouté.

Une reformation toujours pas d'actualité

Malheureusement pour ceux qui attendent toujours une reformation, l'ex-leader Noel ne semble pas encore prêt à enterrer la hache de guerre avec son frangin Liam, qui, lui, continue de claironner qu'Oasis fera bien son retour en 2022. Un souhait que ne semble pas prêt d'exaucer son frère rebelle, pas vraiment motivé lorsque Liam lui avait tendu une nouvelle perche en mars dernier, soumettant l'idée d'une reformation en vue de récolter des fonds pour le système de santé britannique.

Well there’s something missing in this god almighty stew and it’s your brother your brother don’t forget your brother La as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 30, 2020

Liam, préposé au chant dans le groupe, a d'ailleurs rapidement réagi sur Twitter à la mise en ligne du titre «Don't Stop» par son frère, le rappelant à son bon souvenir : « quelque chose manque dans ce truc tombé du ciel et c'est ton frère ton frère, n'oublie pas ton frère».