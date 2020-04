Omar Sy et des personnalités demandent la prolongation des droits des intermittents du spectacle

Des personnalités de la culture, parmi lesquelles les acteurs Catherine Deneuve et Omar Sy, demandent la prolongation des droits des intermittents du spectacle d'un an au-delà des mois où l'activité aura été impossible, face à la crise sanitaire, dans une tribune publiée jeudi par Le Monde.

«Monsieur le président de la République, lors de sa conférence de presse du 19 avril, le Premier ministre (Edouard Philippe), énumérant tous les secteurs d'activité, a oublié le secteur culturel. Combien de personnes vivant en France a-t-il oubliées avec nous?», disent dans ce texte ces artistes issu du cinéma, mais aussi du théâtre ou de la musique.

Figurent notamment dans ce collectif les comédiens Jean Dujardin, Isabelle Adjani, Mathieu Amalric, Karin Viard, Juliette Binoche, Marion Cotillard et Anaïs Demoustier, les cinéastes Jacques Audiard, Christophe Honoré et Rebecca Zlotowski, les metteurs en scène de théâtre Stanislas Nordey et Joël Pommerat ou les chanteurs Clara Luciani, Benjamin Biolay et Patrick Bruel.

«Depuis six semaines, le ministre de la culture (Franck Riester) ne dit strictement rien», poursuivent-ils.

«Résultat, nous vivons dans les supputations: comment feront les intermittents pour pouvoir continuer à acheter à manger après la prolongation de trois mois qui a été décidée?», ajoute la tribune. «Personne ne sait quand les théâtres, les salles de concert, les grands musées, les cinémas rouvriront (janvier 2021?), ni quand les tournages ou les répétitions reprendront (juillet? octobre? décembre?)».

«Exigez donc du ministère de la Culture qu'il parte de la date la plus catastrophique et mette en place un système de sauvetage qui prévoie d'aller jusqu'à cette date et dont les gens et les structures se retireraient à mesure qu'ils pourraient reprendre leur activité», demandent ces personnalités culturelles.

Pour eux, «le ministère de la Culture doit obtenir du ministère du Travail de prolonger les droits des intermittents d'une année au-delà des mois où toute activité aura été impossible, comme le demandent les pétitions 'Année noire' et 'Culture en danger'».

«Le ministère du Travail doit prendre des mesures d'urgence pour tous les travailleurs en contrats courts qui ne se verront proposer aucun des emplois que nos secteurs d'activité génèrent en temps normal», ajoutent-ils.

Adressée au président Emmanuel Macron, la pétition «Culture en danger», l'une de celles qui circulent depuis plusieurs jours, réunissait près de 50.000 signataires jeudi matin. La pétition «Année noire 2020», rassemble quant à elle quelque 180.000 signatures.