Le chanteur Christophe a été inhumé ce jeudi à Paris

Inoubliable interprète des «Mots bleus», Christophe est mort le 16 avril à Brest, à l’âge de 74 ans, des suites d’une maladie pulmonaire. Il a été inhumé ce jeudi après-midi à Paris, au cimetière du Montparnasse, dans la plus stricte intimité.

Sa dépouille avait été transférée de Bretagne jusqu’en région parisienne, avant de rejoindre la capitale. L’enterrement se serait déroulé en présence de sa femme Véronique Bevilacqua, et de sa fille Lucie.

Son fils Romain, que Christophe avait eu avec la chanteuse Michèle Torr et qu’il n’a pas reconnu, n’aurait pas été convié. Et en raison de l’épidémie de coronavirus et des règles sanitaires drastiques qui en découlent, ses amis n’ont pu lui rendre un dernier hommage et assister à cette inhumation qui se tenait dans un quartier tant aimé par l’artiste.

La disparition de Christophe, de son vrai nom Daniel Bevilacqua, a bouleversé le monde du spectacle et bien au-delà. Jean-Michel Jarre, auteur des textes de deux de ses albums majeurs - et leurs morceaux phares - «Les Paradis Perdus» (1973) et «Les Mots bleus» (1974), a confié, à l'AFP, perdre «un membre» de sa «tribu». «C'était plus qu'un chanteur, c'était un couturier de la chanson», a ajouté le compositeur.

«Avec lui, nous criions Aline, nous disions les mots bleus, nous pleurions les paradis perdus», avait également regretté le président de la République Emmanuel Macron dans un communiqué.

Un artiste aimé par la jeune génération

Récemment, une des chansons du «Beau Bizarre», un de ses surnoms, «Océan d'amour», avait été choisie par JoeyStarr, membre du groupe de rap NTM, pour rendre hommage aux «héros du quotidien», et récolter des dons au profit de Médecins du Monde. On entend notamment dans ce titre : «Le courant t'emporte/J'ai beau te serrer fort/La vie s'acharne encore».

Au lendemain de sa mort, ses tubes, comme les «Mots Bleus», avaient résonné par les fenêtres ouvertes d'une France confinée.