Rodolphe Burger en live ce mercredi 13 mai à 16h pour fêter les dix ans du Centre Pompidou-Metz

Le musicien et philosophe Rodolphe Burger donne un concert sur les réseaux sociaux pour fêter les dix ans du Centre Pompidou-Metz.

Au coeur d'une région fortement impactée par l'épidémie de Covid-19, et alors que le lieu reste encore entièrement fermé au public malgré le déconfinement, le musicien célèbre la décennie du Centre Pompidou-Metz avec un happening sur les réseaux sociaux ce mercredi 13 mai à 16 heures.

Pendant une heure, ses fans pourront regarder un concert inédit en streaming sur Instagram, Facebook et YouTube. « J'ai souhaité confier à Rodolphe Burger un concert-performance afin de célébrer symboliquement les dix ans du Centre Pompidou-Metz, à l'heure où l'équipe prépare activement la réouverture au public aussi tôt que possible», explique Chiara Parisi, la directrice du Centre dans un communiqué. Pour elle, «la conviction de Rodophe Burger, depuis toujours, étant que la musique met en relation sans limites la vie, il n'y avait de proposition plus appropriée que celle de lui demander de venir simplement jouer».

Ce concert donné en direct sur les réseaux sociaux est également une manière de faire vivre la culture malgré les conditions dégradées du moment et se veut aussi un message d'espoir à cette région où l'épidémie de Covid-19 est la plus forte en France.

Un sixième album solo

Depuis plus de trente ans, ce musicien unique en son genre mêle le blues, le rock et le jazz contemporain dans une musique très hypnotique. «Environs», son sixième album solo, devrait paraître le 26 juin chez Dernière Bande, avec notamment plusieurs collaborations à retrouver, dont celle de Bertrand Belin et surtout un featuring de Christophe sur le titre «La Chambre».

A noter que Rodolphe Burger possède un grand attachement à cette région : il est le créateur du festival de musique de Sainte-Marie-Aux-Mines.