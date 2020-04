La série documentaire Tiger King est désormais un phénomène de pop culture

Un documentaire à nul autre pareil. Depuis son arrivée discrète sur Netflix, le 20 mars, «Tiger King : Au royaume des fauves» a retourné Internet, donnant lieu à tous les détournements possibles.

En trois semaines à peine, l'anti-héros Joseph Maldonado-Passage (né Schreibvogel), dit Joe Exotic (je sais, c'est compliqué), est devenu une icône. Parfois pour le meilleur et la plupart du temps pour le pire. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #Tigerkingmemes est partout. Vous aimez les coupes mulet, les vêtements portés au plus près du corps, les imprimés douteux, la musique country et les armes à feu ? Cet article est fait pour vous.

L'œil du tigre dans le jeu NBA 2K

Le jeu de basket NBA 2k laisse une certaine liberté aux fans. Certains en profitent et le mode «Tiger King» créé par certains a fait son petit effet. Deux équipes sur le terrain, Joe Exotic dans l'une, Carol Baskin dans l'autre (évidemment), et pas question de se faire de cadeaux. Les maillots sont chamarrés, ça tire à balles réelles de la ligne à trois points, les attaquants sortent les crocs et Joe n'est pas du tout «average».

Des mèmes, beaucoup de mèmes

Ce serait presque impossible de lister le nombre de détournements réalisés à partir des images diffusées sur Netflix. Certains sites référencent les meilleurs. Dans le viseur : les errances capillaires des personnages, leurs valeurs morales douteuses, et évidemment, un style vestimentaire sanc concession.

Evidemment, il y a aussi des tutoriaux pour se transformer en Tiger King, à grands renforts de fond de teint. Gros succès en prévision pour Halloween 2020.

Of course there are already Tiger King transformation tutorials.





Thanks: https://t.co/LYssHorx3Z pic.twitter.com/J3NoNdRcnt — BuzzFeed (@BuzzFeed) April 13, 2020

le plein de rayures dans animal crossing et les Sims 4

Les jeux de type bac à sable sont des plate-formes de rêve pour rendre un hommage appuyé à Tiger King. Dans Animal Crossing, sur Switch, la créativité est au rendez-vous avec des propriétés dédiées à Carol Baskin ou Joe Exotic, très fournies en détails.

Dans les Sims 4, une joueuse particulièrement habile a également recréé tous les personnages de la saga, ou presque. On s'y croirait, même si certains ont un peu trop de dents par rapport à leurs homologues de l'Oklahoma.

Une édition spéciale des «Crados»

Dans les années 1990, les cartes Crados étaient le must pour briller dans les cours de récré (avec les Pogs). 25 ans plus tard, elles sont toujours éditées aux Etats-Unis par un géant du secteur, Topps, qui sort régulièrement des éditions spéciales. Evidemment, Tiger King ne pouvait pas y échapper. Mention spéciale à la carte Gangsta Garretson, qui rend hommage à une scène mythique de la série documentaire. Un jet-ski, des lunettes de soleil, James Garretson… vous y êtes.

Il ne manque que la chanson «Eye of the Tiger» en fond sonore. A tel point que certains se demandent si ce n'est pas, tout simplement, la meilleure scène de toute la série, voire de l'histoire du documentaire.

Des parodies de stars

Parmi les célébrités, Tiger King n'est pas passé inaperçu non plus. Habituellement adepte des retraites en plein désert et des loisirs méditatifs, la star Jared Leto a succombé aux charmes de l'Oklahoma et de sa faune locale.

Quant au couple Jenny McCarthy-Donnie Wahlberg (ex-membre des New Kids on the Block), très connu aux Etats-Unis, ils nous a gratifié d'un clip magnifique, reprenant un des titres lascivement «chantés» par Joe Exotic dans la série. Une petite pépite à écouter de toute urgence.