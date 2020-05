Johnny Hallyday : des inédits réunis sur le coffret «Johnny 69» le 29 mai

C’est un trésor qui s’apprête à ressortir des cartons. Universal Music dévoilera le 29 mai le coffret «Johnny 69», dédié au rockeur disparu et à cette année 1969. Il comprendra des raretés et des enregistrements de concerts jamais édités.

En attendant la sortie officielle de cette anthologie qui fait suite à l’album posthume «Mon pays c’est l’amour», et ses classiques revisités en version symphonique sur «Johnny», un morceau inédit, baptisé «La nuit avec moi», a été dévoilé en exclusivité sur RTL le vendredi 22 mai. De quoi faire patienter les fans du rockeur, endeuillés depuis sa disparition le 5 décembre 2017, à l’âge de 74 ans.

Enregistré en décembre 1968 à l’Olympic Sound Studio de Londres, alors que Johnny Hallyday préparait son douzième album «Rivière… ouvre ton lit», cette rareté a été retrouvée au milieu des multipistes, et serait l’œuvre - après d'importantes recherches - des Britanniques Steve Marriott et Ronnie Lane, issus du groupe Small Faces. Si le parolier et le compositeur ont donc été identifiés, «nous n’avons toujours pas trouvé l’adaptateur», a précisé sur RTL Xavier Perrot, responsable artistique du catalogue Hallyday chez Universal. Concernant l’enregistrement, ce dernier ajoute qu’il a été «laissé le plus brut possible (...), et mixé en respectant les couleurs de l’album (avec) basse, batterie et guitare».

Johnny 69 [Coffret édition Super Deluxe]



Coffret



Johnny Hallyday (Interprète) Format : CDhttps://t.co/Frn7AYv2nn pic.twitter.com/6Xq6pS3Fk0 — SANTIYANO (@SANTIYANO1) May 23, 2020

L'année 1969 signait les dix ans de carrière du Taulier qui, désormais au sommet, enregistrait des records de ventes d’albums. Ce coffret rend donc hommage à cette année charnière en incluant l’album «Rivière… ouvre ton lit», des maquettes anglaises de «River», «Magic Man» et «Louisiana Man», des versions alternatives et italiennes de «Que je t’aime» et «Je te veux», ainsi que d’autres bonus inédits comme «Que je t’aime» en version stéréo, stéréo alternative et mono originale.

A cela viennent s’ajouter les enregistrements des concerts donnés par Johnny Hallyday au Palais des Sports de Paris et à Port Barcarès, respectivement le 26 avril et le 9 août 1969. Des morceaux extraits des archives d’Europe 1. Tous ces trésors seront regroupés dans des coffrets sous forme de 4 CD ou de vinyles, tous en éditions limitées, avec pour l’un, le DVD du concert parisien réalisé par Guy Job.

