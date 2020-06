NWA, Childish Gambino, Kendrick Lamar... Les chansons contre les violences policières écoutées en masse

Les écoutes de musiques et les ventes de livres montrent souvent l'état d'esprit d'une société lorsqu'un événement majeur intervient. En 2019, le roman «Notre-Dame de Paris» s'était largement vendu après l'incendie de la cathédrale, tout comme «Paris est une fête» après les attentats du 13 novembre. Avec l'affaire George Floyd, les hymnes anti-violences policières connaissent un regain d'intérêt.

Le titre le plus évident est celui de NWA, «Fuck da Police», qui connaît une nouvelle jeunesse près de 30 ans après sa sortie. Ainsi, ses écoutes ont été multipliées pour atteindre 272% entre le 27 et le 1er juin, soit deux jours après le décès qui a enflammé les Etats-Unis selon les données d'Alpha Data. Selon Rolling Stone, qui relaie l'information, ce n'est pas la première fois que ce titre ressurgit à cause de l'actualité. En 2016, lors des manifestations de Ferguson, cela avait déjà été le cas.

Le magazine américain pointe également les hausses de plusieurs autres chansons contestataires : This is America de Childish Gambino, Alright de Kendrick Lamar ou encore «Fight the Power» de Public Enemy. Des chansons plus anciennes, aux titres évocateurs, ont également été plébicités. «I'm Black and I'm Proud» (je suis Noir et j'en suis fier en français) de James Brown (1968), a explosé de 455% ses écoutes sur la même période.

Ces hymnes ne sont pas seulement des effets de mode, mais bien des moyens de protester. Sur le réseau social Tik Tok, This is America est utilisé depuis la mort du joggeur Ahmaud Arbery pour dénoncer le racisme en général. Quant à «Fuck Da Police», d'après une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, Anonymous aurait hacké les ondes radio de la police de Chicago pour diffuser le titre. Une manière de les empêcher de communiquer pendant les manifestations tout en délivrant un message.