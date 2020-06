Fête de la musique 2020 : Thomas Dutronc en concert sur Facebook le 21 juin

Alors que la fête de la musique ne se tiendra pas dans les mêmes circonstances que les années précédentes avec ses milliers de concerts organisés partout en France, l’artiste Thomas Dutronc a prévu de célébrer ce rendez-vous avec un concert live diffusé sur la toile.

La scène lui a manqué et il compte bien la retrouver au plus tôt. Alors que « Frenchy, » son quatrième album studio, sortira le 19 juin prochain, Thomas Dutronc se produira le 21 juin à 18 h sur la scène du Jazz Club Etoile Paris. Un concert live, sans public, mais entouré de son groupe, qui sera diffusé en simultané sur la page Facebook de l’artiste et de l’établissement.

Initialement prévu le 20 mars, ce nouvel opus réserve notamment une plongée rétro dans les grands classiques du répertoire de la chanson française – de «C’est si bon» à «La vie en rose» - revisités par l’interprète de «Comme un manouche».

Un opus qui donne lieu à de beaux duos ou trios puisque Thomas Dutronc y chante notamment aux cotés de Diana Krall, Iggy Pop, Billy Gibbons, Haley Reinhardt ou encore Stacey Kent.

