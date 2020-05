Un événement «sans prendre de risques» : à quoi pourrait ressembler la Fête de la musique ?

Le ministre de la Culture Franck Riester l'a confirmé ce vendredi 15 mai. Il y aura bien une Fête de la musique en 2020, prévue comme chaque année le 21 juin, en dépit de la pandémie de coronavirus. Mais elle se déroulera «sans prendre de risques», a précisé le ministre.

«C'est dans l'identité de nos compatriotes. On parlera musique, on verra musique. Il y aura un grand rendez-vous de musique», a déclaré Franck Riester sur RTL. «Alors jusqu'où on pourra l'organiser 'en présentiel', en physique, c'est ce qu'on est en train de regarder», a poursuivi le ministre de la Culture.

Même avec les mesures sanitaires en vigueur, celui-ci veut proposer «quelque chose qui ait de la gueule», se déclarant favorable à ce que des événements puissent être organisés «y compris à l'extérieur». Pour rappel, les rassemblements de plus de dix personnes sur la voie publique ou dans les lieux publics sont prohibés au moins jusqu'au 2 juin, et les événements de plus de 5.000 personnes sont interdits jusqu'au mois de septembre. Le Premier ministre Edouard Philippe devrait préciser les conditions d'organisation des grands événements à la fin du mois de mai.

Franck Riester pose tout de même une condition à la Fête de la musique 2020. «La limite est de ne pas prendre de risques avec des regroupements, un brassage de population trop important», a-t-il tempéré. Il y a une dizaine de jours, le ministre avait, lors d'une réunion en visioconférence avec des maires, émis une idée pour que les Français puissent profiter de cet événement musical sans bouger de chez eux. «Soyons inventifs ! Les Français ont envie d'une Fête de la musique, qui pourrait se faire au balcon ou sur les réseaux sociaux», avait-il déclaré selon Le Figaro.

Peut-être avait-il été inspiré par les petits concerts que le saxophoniste Sandy Sax a offert régulièrement à ses voisins, depuis le balcon de son appartement à Lyon, pendant toute la durée du confinement. Des performances remarquées qui lui ont valu de se retrouver en avril dernier dans la story Instagram de... Franck Riester.

Sandy Sax sur son balcon, j’aimerais bien être sa voisine!!! J’adore pic.twitter.com/xrkBihgAPN — Lou (@LouSwam) May 13, 2020

Sur RTL vendredi, le locataire de la rue de Valois a également souligné que les radios et les télévisions étaient elles aussi en train de s'organiser pour le 21 juin. A la place de son grand concert estival, France 2 prévoit, selon les informations du Parisien, de diffuser le 19 juin en prime time une émission spéciale sans public à l'AccorHotels Arena à Paris, rassemblant une trentaine d'artistes et mêlant des performances en live à des séquences souvenirs de concerts cultes et de grands moments vécus dans des festivals.