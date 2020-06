Eté 2020 : voici la liste des festivals ouverts au public en France

Des Vieilles Charrues à Rock en Seine en passant par les Solidays, le festival d'Avignon ou encore les Nuits de Fourvière, la majorité des grands festivals de l’été ont été annulés. Mais plusieurs rendez-vous de plus petite échelle se tiendront malgré tout cet été. Musique, cinéma, théâtre, du nord au sud, voici un tour d'horizon des événements qui ont pu maintenir leur édition 2020.

Entre rendez-vous repensés, report de dates et bien évidemment conditions sanitaires strictes et jauge limitée, la culture repart doucement mais sera tout de même célébrée cet été.

Dans le nord : cinéma et musique DE CABOURG AU TOUQUET

Le festival du film romantique de Cabourg aura finalement bien lieu du 29 juin au 1er juillet, dans la ville chérie par Proust. Après avoir envisagé plusieurs options – drive in, report d’une partie du festival à Paris… - c’est donc à Cabourg que se tiendra la 34 e édition du festival.

Bonne nouvelle !



La 34ème édition du #FestivalCabourg, Journées Romantiques aura lieu à Cabourg les 29, 30 Juin et 1er Juillet 2020, dans le respect des règles sanitaires !Venez profiter du premier événement cinématographique post-confinement, en présence des artistes ! pic.twitter.com/Rb5W95IvAx — Festival de Cabourg (@FestFilmCabourg) June 19, 2020

«Les Cabourgeais pourront ainsi, dans des conditions sanitaires extrêmement sûres, profiter du « premier événement cinématographique post-confinement » en présence de talents, et découvrir les films de la 34e édition du Festival dans les salles de cinéma de Cabourg (Normandie 1 et 2) et au Ciné Plage à Cap Cabourg, mais aussi rencontrer et applaudir les artistes dans la ville et sur la Promenade Marcel Proust», s'est réjoui le festival dans un communiqué. De nombreux artiste feront le déplacement à l’instar de Benoît Magimel, Aurélie Dupont, Noémie Lvovsky, Nicolas Bedos, Guillaume Brac, Michaël Cohen, Judith Chemla, Anaïs Demoustier, Gustave Kervern, Gabriel Le Bomin, Chiara Mastroianni, Lola Naymark, Raphaël Personnaz, ou encore Lambert Wilson.

Le Touquet beach festival, rendez-vous musical qui organise depuis 2016 deux soirées de concerts au coucher du soleil et les pieds dans le sable, n’a pour l’heure pas annulé sa cinquième édition, qui doit se dérouler les 28 et 29 août. Alors que les dates du festival sont prévues à quelques jours de la levée de l’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes, le festival s’organise pour accueillir le public en toute sécurité - jauge réduite, kits sanitaires, gestion des flux … - et dévoiler sa programmation majoritairement électro. Au programme cette année : Paul Kalkbrenner, Petit Biscuit, La Fleur, Lost Frequencies ou encore Purple disco Machine. Le festival ne pourra évidemment avoir lieu qu’avec l’aval des autorités, et uniquement si les conditions sanitaires le permettent, précise le festival sur son site.

Dans le sud : théâtre, classique, électro...de marseille à montpellier

Le Mas des Escaravatiers à Puget-sur-Argent et son concept de festival «comme à la maison » entre vignes et mas provençal a reporté les dates de sa 18e édition du 3 au 29 août. Fatoumata Diawara, Tryo, Ayo, les LEJ, Deluxe ou encore Suzane s'y produiront.

Alors que le festival d’Avignon n’aura pas lieu cet été, il sera toutefois possible de découvrir quelques pièces et lectures dans la vallée de l’Aude. Du 23 juillet au 1er août, le festival Nava dévoilera notamment au Château de Flandry et dans l’ancienne cathédrale d’Alet-les bains, à une demi-heure de Carcassonne, une jolie programmation. Maxime d’Aboville y interprètera « Je ne suis pas Michel Bouquet ». Béatrice Agenin reprendra « Marie des poules – gouvernante chez Georges Sand » de Gérard Savoisien, également auteur de « Mademoiselle Molière » qui a valu à Anne Bouvier le Molière de la comédienne l’année dernière. Pierre Notte et Jean-Marie Besset feront aussi le déplacement.

Le festival radio France Occitanie de Montpellier s’est organisé pour repenser son édition 2020 et proposer un rendez-vous baptisé « Le festival autrement». Outre une webradio et une programmation spéciale sur Radio France, une dizaine de concerts classique, jazz et électro, en toutes petites formations, dans des lieux de plein air, dans la ville de Montpellier ainsi que dans le parc départemental du château d’O, se tiendront les 18 et 19 juillet pour renouer avec le public.

En Nouvelle Aquitaine, Les nuits du Périgord noir, bien que revisitées, sont elles aussi maintenues du 6 au 10 août. La 38e édition de ce festival de musique classique, baroque et jazz ne se tiendra que dans le village de Saint-Amand de Coly, et les bourgs de Montignac-Lascaux et la Chartreuse des Fraux, entre concerts de musique classique, avec entre autres Johannes Pramsohler et l'Ensemble Diderot et Vincent Segal, soirée cinéma et improvisation au piano de Karol Beffa sur deux films mythiques, et grande soirée de jazz manouche dans l’esprit Saint-Germain-des-prés des années folles, avec le violoniste Baiju Bhatt et ses musiciens.

Acontraluz, festival de musique électro, qui rassemble depuis déjà cinq éditions des DJ internationaux à Marseille,est reporté de quelques jours. Il se tiendra du 4 au 5 septembre et non fin août, toujours face au Mucem, avec une programmation de haut vol : Sven Vath, Ricardo Villalobos, Loco Dice, Maceo Plex, Mezerg et Sonja Moonear.

dans l’est : le Jazz d'André Manoukian à chamonix

Fondé par André Manoukian, le festival Cosmo Jazz aura lui aussi bien lieu à Chamonix, mais du 16 au 22 août. Birds on a wire, Emile Parisien & Vincent Peirani, Laurent Bardainne & Tigre d'eau Douce, Foehn Trio, Léon Phal joueront en plein air. La suite de la programmation sera dévoilée fin juin. Ces concerts en altitude sont gratuits, seules les remontées mécaniques seront payantes.

dans l’ouest : l'art lyrique à belle-île

Organisé tous les ans à Belle-île, au large de Quiberon, le festival lyrique en mer a été annulé, mais quelques concerts seront toutefois organisés du 3 au 13 août. Parmi eux, des airs d’opéra seront donné à la citadelle Vauban.

En Ile-de-France : la scène française pour l'été indien

Christophe Maé, Roméo Elvis, M, Voyou ou encore Alma Forrer ont répondu présent à l’appel du festival Essonne en Scène par les Francofolies.

[ Essonne en Scène ] On connait désormais les talents essonniens à l’honneur lors du festival les 4, 5 et 6 septembre 2020 ! Huit jeunes artistes se produiront aux côtés des têtes d'affiche françaises.



Billetterie https://t.co/8UxLVXYkc0 pic.twitter.com/6fCOeyYy0t — Essonne (CD91) (@CDEssonne) June 12, 2020

Prévue à l’origine du 26 au 28 juin, la deuxième édition de ce rendez-vous organisé au sein du Domaine de Chamarande est reportée du 4 au 6 septembre 2020. Tous les artistes initialement attendus ont confirmé leur présence, soit plus d'une vingtaine de talents issus de la scène française. Ce sera également l’occasion de découvrir l’exposition consacrée à l’artiste international Ben, dévoilée à partir du 11 juillet.

Retrouvez toute l'actualité culturelle ICI