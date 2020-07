Louis C.K. et Blanche Gardin dévoilent un podcast sur les relations longues distances

Une annonce qui peut surprendre. Blanche Gardin et Louis C.K. sortent ensemble un podcast sur les relations longues distances. Les deux humoristes sont eux-même en couple depuis deux ans, et sont séparés une bonne partie de l'année entre New York et Paris.

Il s'agit du premier projet en commun des deux artistes à l'univers assez proche depuis le début de leur relation. Assez secrets, ils n'avaient pas plus affiché leur amour ensemble si ce n'est en se baladant à New York ou dans les remerciements du spectacle de Louis C.K.

Un temps incontournable sur la scène de l'humour américaine, l'acteur s'était fait petit depuis 2017, année pendant laquelle il avait été accusé de comportement sexuel déplacé à l'égard de certaines femmes. Dans son dernier spectacle, publié en ligne sur son site internet, il a admis que «ces histoires sont vraies».

Quoi qu'il en soit, les dix épisodes du podcast seront publiés au compte-goutte chaque semaine, alors que deux sont déjà disponibles. Il faudra débourser 5 dollars pour écouter le tout. La moitié de la somme ira à destination de deux associations : la fondation Abbé Pierre ainsi que la Fistula Foundation.

