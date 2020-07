PNL/Netflix : les fans entre joie et déception

Un concert de PNL est disponible depuis le 5 juillet au soir sur Netflix. Ce qui aurait du consoler les fans qui avaient prévu d'assister à la nouvelle tournée des deux frères, annulée en raison du Covid-19. Mais certains sont restés sur leur fin.

Il s'agit du concert d'1 heure et 4 minutes de PNL à l'AccorHotels Arena en 2017, extrait de la tournée «Dans la légende». Les rappeurs français Ademo et N.O.S auraient dû se produire à Bercy les 5, 6, 17 et 18 juillet, mais la tournée a été reportée au début de l'année 2021.

En attendant, leurs fans ont pu découvrir cette prestation des deux frères sur la plateforme de streaming, et leur show a fait l'unanimité :

Eux : PANAME FAITES DU BRUIT





Nous dans nos chambres #PNLxNETFLIX: pic.twitter.com/w8uHQrUZl4 — Maïya (@MayAdemoTae) July 5, 2020

Néanmoins, certains internautes sont restés un peu sur leur faim, car ils attendaient plus que la seule diffusion d'un concert des deux mystérieux rappeurs :

Les fans de PNL quand ils ont vu que c’était juste un concert avec même pas une annonce à la fin. #PNLxNETFLIX pic.twitter.com/aChZYlipXS — Narutoo (@lecomteenzo61) July 5, 2020

En effet, lors de «l'annonce» de cette collaboration avec Netflix, les fans rêvaient d'une série, d'un film ou encore d'un documentaire. Si c'est raté pour cette fois, les deux frères auront peut-être reçu le message.

